Hamilton, brivido all’evento Ferrari: esce dalla macchina ma rischia di cadere – Video

(Adnkronos) – Festa con… il brivido per la Ferrari. La Rossa ha presentato la nuova macchina, che esordirà nel Mondiale di Formula 1 al via in Australia il weekend del 16 marzo, con un evento-show a Milano, con migliaia di tifosi e appassionati che si sono riversati in piazza Castello. Protagonisti della serata Charles Leclerc e Lewis Hamilton, che hanno indossato i caschi e sfrecciato per le strade milanesi mandando in delirio la folla. Proprio il pilota inglese, che da quest'anno sostituirà Carlos Sainz al fianco del monegasco, ha vissuto un brivido al momento di scendere dalla macchina. Hamilton è uscito dall'abitacolo ed è saltato sulla livrea della sua macchina, salutando i tifosi con le mani ma perdendo per un attimo la percezione di dove si trovasse. Hamilton infatti ha messo un piede sulla ruota, che è slittata e ha rischiato di far cadere il 7 volte campione del mondo, che ha però mostrato buoni riflessi recuperando subito l'equilibrio con un salto. Durante lo speciale evento organizzato in piazza Castello, hanno preso la parola i due piloti Ferrari. Il primo è stato Leclerc: "Ho una connessione speciale con l'Italia, crescendo sono diventato tifoso Ferrari e ho sempre sognato di essere qui. Spero di far tornare la Ferrari campione del mondo. Nuova stagione? Speriamo di suonarle a tutti, ma sarà difficile. Ci sentiamo pronti, vedremo in Australia dove saremo". Concetto ribadito da Hamilton: "Ciao Milano. Sono felice di essere qui, è un grande onore. È il primo evento di esibizione in una città come questa, con la Ferrari e con Charles. Spero di fare un buon lavoro. Lottiamo per il campionato, con voi è possibile".