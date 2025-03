Grande successo per la Sartiglia con 100 mila presenze

Sartiglia 2025 – 100mila presenza in città. Il bilancio di un’edizione di successo tra tradizione e innovazione

Una Sartiglia di grande successo che trova conferma nei numeri: 119mila 200 persone transitate sui percorsi nelle sole giornate di domenica e martedì, 12 milioni di visualizzazioni sui canali social, 400 mila spettatori per le dirette streaming. Sulle tribune si è registrato il tutto esaurito: in totale sono stati venduti 5699 biglietti e solo 7 tagliandi per la stella di martedì sono rimasti al botteghino. La stima nei tre giorni della manifestazione è di 100 mila presenze in città.

Sono stati tre giorni di spettacolo, tradizione ed emozioni intense. L’evento ha registrato un’affluenza straordinaria con decine di migliaia di spettatori che hanno affollato la città, tra turisti e oristanesi, riempiendo via Mazzini e via Duomo. Un successo che ha visto il tutto esaurito nelle strutture ricettive e ottimi risultati per le attività commerciali locali.

Il Sindaco di Oristano, Massimiliano Sanna, ha espresso grande soddisfazione per l’esito della manifestazione: “Cala il sipario sulla giostra equestre oristanese dopo tre giorni di spettacolo e tradizione, con le intense sensazioni che la Sartiglia regala ogni anno. Le 37 stelle centrate dai cavalieri, le emozioni dei momenti più sentiti, dalla vestizione alla prima stella, da sa remada alla benedizione, non hanno bisogno di un commento. Decine di migliaia di spettatori hanno affollato la città, tra turisti e oristanesi, riempiendo via Mazzini e via Duomo. Leggendo i dati di affluenza sui percorsi, considerando le tantissime persone presenti alla Sartigliedda, ma soprattutto la contemporanea presenza di migliaia di persone in tutta la città, da piazza Eleonora a piazza Roma, nel Villaggio Sartiglia e in quello allestito dalla Pro Loco, la stima dei presenti in città tra la domenica e il martedì è di 100 mila persone. Merito del forte richiamo e del fascino della Sartiglia, ma anche delle tante iniziative collaterali organizzate dal Comune, dalla Fondazione Oristano e da altri soggetti pubblici e privati. Le strutture ricettive hanno registrato il tutto esaurito e i locali hanno fatto ottimi affari”.

I dati di affluenza confermano il grande successo della manifestazione: complessivamente nei due giorni di Sartiglia sui due percorsi, attraverso i varchi che registravano le presenze, sono transitate 119.200 persone. Nella giornata di domenica, il percorso della stella ha registrato circa 34.000 transiti con un picco massimo di 9.100 persone presenti contemporaneamente, mentre il percorso della pariglia ha visto 29.000 transiti con un picco massimo di poco più di 10.000 persone presenti nello stesso momento. Martedì, il percorso della stella ha contato 28.700 transiti con un massimo di 7.500 persone contemporaneamente presenti, mentre il percorso della pariglia ha registrato 27.500 transiti con un picco di 9.250 persone presenti simultaneamente.

Le tante manifestazioni organizzate dal Comune e dalla Fondazione Oristano, insieme a numerosi partner pubblici e privati, hanno riscosso grande successo e sono state molto apprezzate. Tra queste, ha avuto particolare rilievo la riapertura dell’antica reggia giudicale con le due mostre sulla Oristano medievale, che hanno attratto un gran numero di visitatori e suscitato grande interesse: “Abbiamo avuto un’affluenza veramente altissima, anche nei giorni di Sartiglia e Sartigliedda, quando gli orari di accesso erano ridotti in considerazione di tali manifestazioni. Un dato che stiamo esaminando nel dettaglio e che ci ripaga dei tanti sforzi fatti per riaprire l’antica reggia” evidenzia il Presidente della Fondazione Oristano, Carlo Cuccu.

“Anche sul piano della comunicazione i risultati sono stati eccellenti – aggiunge il Presidente Cuccu -. La nuova strategia di marketing e comunicazione ha portato a ben 12 milioni di visualizzazioni dei post sui social (Facebook, Instagram e X) e 400 mila visualizzazioni della diretta streaming sui soli canali ufficiali della Fondazione Oristano, rilanciata dai media partner. A questi numeri andranno aggiunti quelli delle emittenti che hanno trasmesso la manifestazione in tv: Videolina, Sardegna Uno (in lingua sarda), Tele Costa Smeralda (in lingua inglese), SuperTV Oristano e Tele Sardegna. Non abbiamo ancora i dati ufficiali delle emittenti, ma sappiamo già che son stati numeri straordinari. Queste considerazioni ci permettono di dire che va in archivio un’edizione di successo, con tante cose che hanno funzionato bene. Ma si può fare sempre di più e in questo senso lavoreremo da subito perchè la Sartiglia 2026 sia ancora migliore. Una riflessione la vorrei fare sull’apparato di sicurezza che ha lavorato egregiamente. Il pronto intervento del personale medico del 118 è stato provvidenziale per soccorrere lo spettatore che ha accusato un malore, e che si è ripreso grazie alle tempestive cure ricevute in pista. Stessa considerazione per l’equipe veterinaria che ha prontamente soccorso il cavallo infortunatosi, che attualmente è sotto cure mediche”.

Con questi numeri e queste impressioni, la Sartiglia 2025 si chiude con un bilancio positivo, confermandosi ancora una volta tra le manifestazioni più importanti della tradizione sarda e un appuntamento imperdibile per cittadini e visitatori.

Il Sindaco Sanna precisa anche la posizione del Comune sullo spazio in cui i giovani si sono ritrovati per festeggiare: “Dal Comune non è partita alcuna decisione né imposizione. Abbiamo lasciato ai giovani la facoltà di decidere dove trascorrere in allegria, ma nel rispetto delle regole, questi giorni di festa. Nei tavoli in Prefettura si è discusso più volte della possibilità di trovare una sistemazione alternativa al piazzale del Tribunale per motivi di sicurezza. Per questo motivo la Prefettura ha coinvolto la Consulta giovani, al fine di favorire la comunicazione e la condivisione della scelta con il più alto numero possibile di giovani. Tra le possibili soluzioni si è ipotizzato il parco di viale Repubblica, i giardini San Martino e infine l’area di via Emilio Lussu, suggerita dalla stessa Consulta”.

“Si è discusso e si è ragionato su ogni possibile scelta – conclude il Sindaco Sanna -. Tuttavia, voglio evidenziare e ribadire con fermezza: nessuna imposizione e nessuna decisione unilaterale sono state adottate dal Comune. Si è trattato esclusivamente di indicazioni di massima, tenendo conto dei lavori di ristrutturazione che stanno interessando il Palazzo di Giustizia e delle relative richieste formulate da altre autorità cittadine. L’obiettivo, in un clima di grande collaborazione istituzionale, è sempre stato quello di garantire la sicurezza e il buon svolgimento della manifestazione, nel rispetto delle esigenze di tutti e proprio in questo senso, come avevo auspicato alla vigilia, devo esprimere apprezzamento per i tanti giovani che ho visto presenti sui percorsi della Sartiglia, si sono goduti la manifestazione e le sue tradizioni, hanno festeggiato e applaudito all’insegna del sano divertimento”.

Per altre notizie clicca qui