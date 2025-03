Grande successo per la 39ª edizione del Carnevale Storico Sangavinese: 20.000 persone hanno assistito alla Grande sfilata del Carnevale Sangavinese

San Gavino Monreale ha vissuto una giornata indimenticabile con la Grande Sfilata della 39ª edizione del Carnevale Storico Sangavinese, che ha trasformato le strade del paese in un’esplosione di colori, musica e creatività. L’evento, attesissimo e partecipato come mai prima d’ora, ha richiamato migliaia di visitatori, confermandosi uno degli appuntamenti più importanti della tradizione carnevalesca in Sardegna.

“Come amministrazione – afferma il Sindaco di San Gavino Monreale Stefano Altea – siamo molto felici del risultato di questo carnevale 2025. Tutto si è svolto senza nessun intoppo, quindi dal punto di vista della sicurezza non ci sono stati grandi interventi e questa è sicuramente la prima soddisfazione che possiamo manifestare. È il primo anno di questa amministrazione nell’organizzazione del carnevale e vorremmo che questo fosse l’inizio di un percorso che vedrà il nostro Carnevale Storico crescere sempre di più”.

“Il giorno dopo la grande sfidata – dichiara Riccardo Pinna Assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di San Gavino Monreale – siamo felicissimi. Ancora un po’ stanchi certo, ma quella di ieri è stata una grande festa di popolo per San Gavino, che si è confermata come capitale del carnevale della cartapesta. Un’edizione un po’ rinnovata nel percorso e nell’organizzazione che ci ha dato ottimi risultati sia in termini di partecipanti che come spettatori. Abbiamo visto il paese pieno fin dalla mattina di tanti turisti, quindi un successo anche per le attività commerciali”.

“Si è conclusa la Grande Sfilata del Carnevale Storico Sangavinese – afferma Walter Piras direttore artistico della manifestazione – Abbiamo avuto migliaia di partecipanti, un pubblico di circa 20 mila presenza, 26 carri allegorici, uno più bello dell’altro e non posso che ringraziare tutti i carristi che hanno scelto di venire a San Gavino e rendere magico questo evento”

Fin dalla mattina la cittadina di San Gavino ha accolto visitatori e maschere che hanno cominciato ad affollare il tracciato della sfilata per accaparrarsi i posti migliori dove assistere al grande spettacolo.

Con il passare delle ore è salito anche l’entusiasmo, alle 16 in punto il Baballotti, simbolo del carnevale Sangavinese ha percorso i primi metri di sfilata, a seguire tutti i 26 carri allegorici, le maschere singole e i gruppi a piedi iscritti alla sfilata. Il nuovo percorso ha costretto i carri a camminare a passo d’uomo evitando quindi i tempi morti tra un gruppo e l’altro e lasciando tutto il corteo estremamente compatto. L’impatto scenico sul pubblico è stato senza precedenti e le facce stupite degli spettatori e gli applausi hanno accompagnato tutta la sfilata. La giuria, posizionata in piazza Resistenza, ha avuto invece il difficile compito di decretare i vincitori, data l’altissima qualità delle esibizioni.

Dopo la sfilata quasi un migliaio di maschere ha scelto di continuare a ballare nell’area PIP dove si sono svolte le premiazioni e il rogo de su Baballotti.

Un Carnevale da record: numeri e protagonisti di un evento senza precedenti

L’edizione 2025 del Carnevale Sangavinese ha segnato un record assoluto con ben 26 carri allegorici e gruppi mascherati provenienti da tutta la Sardegna. Una prima stima degli spettatori parla di circa 20 mila persone presenti durante tutta la giornata.La partecipazione massiccia dei migliori artisti della carta pesta e di decine di migliaia di spettatori ha riaffermato il nome di San Gavino Monreale come uno dei centri più importanti del Carnevale isolano, un carnevale che strizza l’occhio ai grandi carnevale italiani di Viareggio e Cento e che per ovvi motivi è differente da quelli tradizionali sardi ma che ogni anno richiamo una folla festante che vuole ballare al ritmo di musica.

La classifica finale.

Il Carnevale Sangavinese si è concluso con la proclamazione dei vincitori. Sul gradino più alto del podio salgono i Magic Group Terralba con un punteggio di 568, seguiti dai Is Carretones di Sardara, che conquistano il secondo posto con 513 punti, mentre il terzo posto va al gruppo Storpions di Terralba con 504 punti.

Per quanto riguarda la categoria dei carri di seconda categoria, la classifica vede al primo posto i Los Sbronzetos Barumini con 411 punti, seguiti dai New Generation San Gavino, che si aggiudicano la seconda posizione con 367 punti. Il terzo gradino del podio va ai New Raminis di Nuraminis, che ottengono 342 punti.

Oltre alla classifica generale, sono stati assegnati anche premi speciali: il Premio Kikki Pilloni per la miglior maschera singola è stato assegnato a Nonna Granny di Sardara; il Premio al carro con i migliori movimenti, dedicato ad Enrico Garau, è andato ai Lillo Boy di Goonosfandiga; infine, il riconoscimento per il Miglior gruppo a piedi è stato attribuito a Casa Vianello.

Il carnevale si chiude con il martedì Grasso in Piazza resistenza

L’ultimo appuntamento con la 39ma edizione del Carnevale Storico sangavinese è in programma domani martedì 4 marzo con la pentolaccia organizzata in collaborazione con la Pro Loco di San Gavino Monreale. Il martedì grasso a San Gavino Monreale inizierà alle ore 16:00 in Piazza Resistenza e sarà un giorno dedicato alle famiglie e ai bambini, tra giochi, musica e dolci sorprese. Un’occasione perfetta per chiudere in bellezza il Carnevale Storico Sangavinese, in un’atmosfera di festa e condivisione!

