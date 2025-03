Grande successo a Sassari per la decima edizione del Colosseum, manifestazione di MMA

La decima edizione del Colosseum ha dimostrato di essere un grande successo, confermandosi come l’evento di riferimento per le arti marziali miste (MMA) in Sardegna. Svoltasi presso la Bad Boys Arena di Sassari, la manifestazione ha visto undici incontri entusiasmanti, caratterizzati da una combinazione di giovani debuttanti e atleti esperti di alto livello. Tra i momenti salienti della “main card”, la vittoria di Stefano Marras della Bad Boys Sassari su Raffaele Orlandi della Zicatela di Macerata ha catturato l’attenzione, con un incontro avvincente che si è concluso dopo tre riprese molto combattute. Altro incontro emozionante è stato il main event della sezione Ludus Magnum, dove Davide Renda ha trionfato su Antonio Massaro, dimostrando il suo talento e la sua promessa nel panorama delle MMA. Gianmario Mereu, patron dell’evento, ha espresso soddisfazione per il successo dell’iniziativa, evidenziando l’importanza del sostegno ricevuto e l’impegno del team e dello staff. Ha anche ringraziato la Federazione “Fight1” e i suoi rappresentanti, sottolineando come la collaborazione con eventi di fama mondiale come “Oktadon” stia contribuendo a far crescere le MMA in Sardegna. L’evento ha attirato un folto pubblico di sostenitori, creando un’atmosfera vivace e coinvolgente nella “Fight Club Arena”. Mereu ha già annunciato i piani per la “Colosseum Summer Edition” in programma a luglio, promettendo di portare i migliori fighters internazionali in Sardegna e di dare spazio ai giovani talenti emergenti nel mondo delle MMA.

Ecco un riepilogo dei risultati degli incontri:

Sezione “Ludus Magnum”

Stefano Porcu batte Stefano Zappino

Luca Massaro batte Gabriele Cadelano

Filippo Capiello batte Alessandro Masia

Fabio Ruggiu batte Stefano Porcu

Emanuele Antezza batte Simone Marginesu

Gabriel Soragni batte Tommaso Manca

Davide Renda batte Antonio Massaro

Sezione: “Main Card”

Riccardo Salvatori batte Raimondo Carta

Stefano Marras batte Raffaele Orlandi

Stefano Rapaccini batte Pietro Decandia

Gabriele Cislaghi batte Mario Chironi

Questo evento non solo celebra il talento degli atleti, ma rappresenta anche un passo importante nello sviluppo delle MMA in Sardegna, contribuendo a far crescere l’interesse e la partecipazione in questo sport dinamico e avvincente.