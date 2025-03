Gli scatti della mostra fotografica “Le Vie delle Foto”

La Sardegna torna protagonista della XIII edizione di Le Vie delle Foto, il prestigioso festival internazionale di fotografia diffusa che trasforma Trieste in una galleria a cielo aperto. Anche quest’anno, tra gli artisti selezionati spiccano Enrica Puddu e Marco Navone, due fotografi sardi che con il loro talento raccontano l’anima più autentica dell’isola, portando all’attenzione del pubblico uno straordinario patrimonio visivo e culturale.

Enrica Puddu: la bellezza nascosta della Sardegna

La fotografa Enrica Puddu è da anni un punto di riferimento per chi ama la fotografia di paesaggio. Attraverso il suo obiettivo, immortala la magia della luce e dei colori della sua isola, con una predilezione per gli attimi fugaci dell’alba e del tramonto. La sua ricerca artistica si concentra sugli angoli più segreti e meno conosciuti della Sardegna, rivelandone il fascino autentico e senza tempo.

Con la mostra “I segreti di un’isola”, Puddu celebra la sua terra natale attraverso immagini di rara intensità, che raccontano scorci nascosti, paesaggi incontaminati e atmosfere intime. Un invito a scoprire una Sardegna lontana dai percorsi turistici convenzionali, dove la natura è protagonista assoluta e il tempo sembra sospeso.

Marco Navone: il Carnevale sardo attraverso la fotografia

Al fianco di Enrica Puddu, un altro grande nome della fotografia sarda: Marco Navone, fotografo e divulgatore, noto per i suoi reportage culturali e per il festival “Storie di un attimo”, dedicato alla fotografia popolare.

Per questa edizione de Le Vie delle Foto, Marco Navone presenta il progetto “Maschere”, un racconto visivo dedicato al Carnevale tradizionale sardo, con un focus sull’uscita del Tamburinos a Gavoi. Attraverso le sue immagini, Navone restituisce con straordinaria sensibilità i simboli, i riti e l’identità culturale della Sardegna, valorizzando una delle espressioni più autentiche del folklore isolano.

Le Vie delle Foto 2025: un festival che valorizza la fotografia d’autore

Con oltre 70 fotografi da Italia, Turchia, Croazia, Slovenia e Grecia, Le Vie delle Foto si conferma un appuntamento imperdibile per la fotografia d’autore, capace di trasformare il centro della città di Trieste in un museo diffuso per un intero mese.

La mostra si terrà dal 1 al 30 aprile, nei migliori locali della città e verranno affiancati da un ricco programma di eventi collaterali, workshop, tour guidati e podcast tematici dedicati al mondo della fotografia.

“Sono orgogliosa di ospitare nuovamente due eccellenze come Enrica Puddu e Marco Navone”, afferma Linda Simeone, ideatrice e organizzatrice del festival, “il loro contributo arricchisce la manifestazione, portando la cultura e la tradizione della Sardegna sotto i riflettori di un festival che cresce di anno in anno.”

Le Vie delle Foto vi aspetta a Trieste dal 1 al 30 aprile 2025, per un viaggio attraverso le immagini e le storie dei migliori fotografi contemporanei.

Ascolta l’intervista a Enrica Puddu: YouTube – Enrica Puddu

Ascolta l’intervista a Marco Navone: YouTube – Marco Navone