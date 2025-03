Giorni azzurri a Oristano: l’Italia della pallamano il 16 marzo contro la Lettonia

Gli azzurri oggi alla volta di Jelgava per la partita di andata delle qualificazioni europee. Il 14 marzo arrivo in Sardegna, due giorni dopo la sfida al Pala Sa Rodia contro la Lettonia (ore 17:30). Biglietti su Vivaticket

È iniziata la settimana della pallamano azzurra a Oristano. Il 16 marzo prossimo (ore 17:30) il Palasport Sa Rodia, per la prima volta nella storia, ospiterà l’Italia nella sfida contro la Lettonia valida per la quarta giornata del Gruppo 4 di qualificazione agli EHF EURO 2026. Sarà una partita destinata a scrivere molte nuove pagine: detto del debutto assoluto in gara ufficiale a Oristano e in Sardegna della Nazionale, quella di domenica sarà anche la partita d’esordio casalingo del neo Direttore Tecnico Bob Hanning dopo la nomina del gennaio scorso. E poi c’è l’enorme rilevanza della sfida, con Andrea Parisini e compagni chiamati a vincere per blindare il terzo posto nel girone, dare ulteriore valore alla preziosa vittoria di novembre contro la Serbia (31-30 a Fasano) e restare in piena corsa per l’accesso alla fase finale degli Europei, palcoscenico dove la pallamano italiana manca dal 1998.

La Nazionale si è radunata domenica scorsa a Cologne, nella provincia di Brescia, per una due giorni di allenamenti che precederà la prima di due impegni ravvicinati. Il 13 marzo, infatti, gli azzurri saranno di scena a Jelgava, dunque in casa della Lettonia, per la partita di andata (ore 18:40).

Il giorno seguente la squadra volerà alla volta della Sardegna per giungere ad Oristano nel pomeriggio. Nella mattinata di sabato sono previste attività promozionali in alcune scuole cittadine e in Piazza Eleonora, nel cuore della città. Nel pomeriggio un unico allenamento che precederà la gara. Il programma definitivo delle attività verrà comunicato nei prossimi giorni.

Il 16 marzo, al Palasport Sa Rodia, fischio d’inizio alle 17:30 con diretta su Sky Sport. I biglietti sono acquistabili attraverso il circuito Vivaticket, online o nei rivenditori convenzionati. Sarà inoltre possibile effettuare l’acquisto direttamente al palasport nel giorno della gara. Ingresso gratuito riservato alle categorie Under 14 e Over 65.

BIGLIETTI. I biglietti per la gara tra Italia e Lettonia, il 16 marzo al Palasport Sa Rodia di Oristano, sono in vendita attraverso il circuito Vivaticket.

L’acquisto è possibile online – https://www.vivaticket.com/it/ticket/italia-lettonia/260911 – oppure attraverso i punti vendita convenzionati (qui la mappa).

Le fasce di prezzo e le riduzioni previste sono le seguenti:

Intero: € 10,00

Ingresso libero: riservato alle categorie under 14 e over 65, presentandosi direttamente al varco di accesso dedicato al palasport (ingresso tramite documento di identità o verifica a vista)

Il calendario e i risultati dell’Italia nelle qualificazioni agli EHF EURO 2026:

GIORNO ORA SEDE PARTITA RISULTATO MATCH REPORT 6 novembre 2024 h 20:30 Sagunto Spagna – Italia 31-30 Download PDF 10 novembre 2024 h 18:00 Fasano Italia – Serbia 31-30 Download PDF 13 marzo 2025 h 18:40 Jelgava Lettonia – Italia 16 marzo 2025 h 18:00 Oristano Italia – Lettonia 7-8 maggio 2025 TBD TBD Italia – Spagna 11 maggio 2025 h 18:00 Kraljevo Serbia – Italia

La classifica aggiornata del Gruppo 4:

Spagna 4 pti, ITALIA 2, Serbia 2, Lettonia 0

FORMULA. Si qualificano alla fase finale degli EHF EURO 2026 le prime due di ciascun girone, a cui si aggiungono le quattro migliori terze di tutti gli otto gruppi. La classifica delle terze viene stilata tenendo conto esclusivamente dei risultati ottenuti contro prima e seconda del proprio raggruppamento.

Tutti i dettagli sulle qualificazioni agli EHF EURO 2026 sono disponibili su eurohandball.com.

L’elenco degli azzurri convocati:

PORTIERI: Domenico Ebner (PO – 1994 – Leipzig\GER), Alessandro Leban (PO – 1998 – Junior Fasano), Giovanni Pavani (PO – 2000 – Raimond Sassari)

ALI: Tommaso De Angelis (AS – 2005 – BM Benidorm/ESP), Jeremi Pirani (AS – 1994 – Trembelay/FRA), Umberto Bronzo (AD – 2000 – Raimond Sassari), Leo Prantner (AD – 2001 – Füchse Berlin/GER)

TERZINI E CENTRALI: Simone Mengon (CE/TS – 2000 – Eisenach/GER), Christian Manojlovic (CE/TS – 2005 – Timisoara/ROU), Marco Mengon (CE/TS – 2000 – Selestat/FRA), Davide Bulzamini (TS – 1995 – Conversano), Mikael Helmersson (TS – 2003 – Coburg/GER), Giacomo Savini (TD/CE – 1998 – Cassano Magnago), Thomas Bortoli (TD – 2002 – Istres Provence/FRA), Marco Zanon (TD – 2004 – Bolzano)

PIVOT: Andrea Parisini (PI – 1994 – PAUC/FRA), Tommaso Romei (PI – 2003 – Alperia Black Devils), Gabriele Sontacchi (PI – 2003 – Bolzano)

STAFF TECNICO: Bob Hanning (DT), Jürgen Prantner (vice-allenatore), Emanuele Panetti (match analyst)

STAFF MEDICO: Roberto De Gregorio (medico), Francesco Loiacono (fisioterapista)

DELEGATO FIGH: Silvano Seca

