Gaza, media: “Hamas ha accettato rilascio ostaggi vivi per proroga tregua di 2 mesi”

(Adnkronos) – Hamas ha accettato di rilasciare alcuni ostaggi vivi in cambio di un'estensione di due mesi della prima fase del cessate il fuoco a Gaza. Lo riferisce la rete saudita Al Hadath citata da 'The Times of Israel' e da 'Haaretz'. Una delegazione di Israele arriverà domani a Doha, in Qatar, in un nuovo sforzo "per far avanzare i negoziati" sul cessate il fuoco nella Striscia, ha reso noto l'ufficio del premier, Benjamin Netanyahu. "Israele ha accettato l'invito dei mediatori sostenuti dagli Usa", si precisa. A Doha anche l'inviato degli Usa per il Medio Oriente Steve Witkoff. E' quanto riferisce Axios, citando delle fonti. Ieri Hamas ha parlato di segnali "positivi" sull'avvio dei negoziati della seconda fase dell'accordo sul cessate il fuoco, dopo che una delegazione del movimento ha incontrato i mediatori al Cairo. La dichiarazione del portavoce di Hamas Abdel Latif al-Qanoua è arrivata mentre l'ufficio di Netanyahu confermava l'arrivo domani a Doha di una delegazione israeliana per far avanzare i negoziati. La prima fase dell'accordo tra Israele e Hamas, che prevedeva un cessate il fuoco temporaneo e il rilascio di alcuni ostaggi, si è conclusa sabato scorso. I colloqui sulla seconda fase sarebbero dovuti iniziare il 3 febbraio, ma Israele ha finora evitato di partecipare attivamente, poiché questa fase implicherebbe il ritiro totale dell'esercito israeliano da Gaza e la fine permanente della guerra in cambio della liberazione degli ostaggi ancora in vita. Intanto, nel mezzo di uno dei momenti di maggiore tensione tra Stati Uniti e Israele da quando Donald Trump è tornato alla Casa Bianca, Netanyahu ha pubblicamente ringraziato il presidente statunitense per il suo sostegno a Israele nella guerra contro Hamas. "Grazie, presidente Trump, per aver ancora una volta sostenuto con coraggio Israele nella nostra giusta guerra contro i mostruosi terroristi di Hamas", ha scritto Netanyahu su X, condividendo un post di Trump di due giorni prima in cui il tycoon avvertiva Hamas che, se non libererà gli ostaggi detenuti a Gaza, "ne pagherà le conseguenze". Trump aveva anche condiviso foto del suo incontro alla Casa Bianca con otto ostaggi israeliani rilasciati. Il messaggio di Netanyahu arriva a pochi giorni dalle dure critiche di un suo stretto consigliere contro l'inviato statunitense per gli ostaggi, reo di aver incontrato una delegazione di Hamas a Doha. Il gesto del premier – scrive il Times of Israel – potrebbe essere un tentativo di stemperare eventuali tensioni con l'amministrazione americana, mentre il governo israeliano ha cercato finora di evitare contrasti pubblici con l'alleato.