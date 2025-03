Fronte Verde aderisce alla manifestazione “Pace e Sovranità” promossa da Marco Rizzo

Roma – Anche il “” scenderà in piazza a Roma il 15 marzo alle 15.00 alla Bocca della Verità per la manifestazione “” promossa da. In merito è intervenuto il Presidente nazionale del movimento ecologista indipendenteche ha dichiarato: «Noi di Fronte Verde pensiamo che l’iniziativa per la pace e la sovranità di sabato 15 marzo promossa da Marco Rizzo e Francesco Toscano sia lodevole e assolutamente necessaria per lanciare un grido forte e reale di pace, ora più che mai necessaria visto che siamo sull’orlo della Terza Guerra Mondiale. L’Europa dei tecnocrati deve cambiare la sua miope visione divenendo alfiere della pace nel mondo, dal conflitto russo/ucraino a quello israeliano/palestinese, invece che guerrafondaia come lo è ora. Viva la Pace, viva la Libertà, viva la Sovranità».