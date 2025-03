La manifestazione incontra il mercato, docufilm, laboratori nelle scuole e degustazioni

Cagliari 15 marzo – Con “La Sagra incontra il mercato”, iniziativa promozionale che si è tenuta al Mercato Civico di via Quirra, sono cominciati oggi gli appuntamenti della 35^edizione della Sagra del carciofo di Samassi. L’anteprima è stata organizzata con l’obiettivo di coinvolgere i frequentatori del rinomato e frequentato Mercato cagliaritano: un momento per far conoscere la manifestazione e un invito ad esserci nelle giornate del 22 e 23 marzo quando Samassi aprirà i suoi portoni e le sue piazze, ma anche l’occasione per poter degustare il prodotto tipico e il re del Mediocampidano: sua maestà il carciofo. Al mercato, una folla di curiosi, ha potuto apprezzare il prodotto nelle sue varietà e nelle diverse forme nelle quali può essere cucinato: da assaporare cotto o crudo, solo o con altri prodotti tipici, quali pani tradizionali o bottarga, primi o secondi piatti, intero o in creme spalmabili.

Folla al mercato di via Quirra per assaggiare il carciofo di Samassi

Gli appuntamenti entreranno nel vivo giovedì 20 e venerdì 21 marzo attraverso il coinvolgimento di studentesse e studenti con il Laboratorio didattico “Il carciofo Violetto di Samassi tra proprietà nutritive e coltivazione sostenibile”, con degustazione guidata prodotti del territorio (pane e carciofo) e presentazione del quaderno didattico Mensarda, rivolto agli alunni della Scuola Primaria, curato dall’Agenzia LAORE.

Dalle ore 18- Degustazione guidata dei piatti tradizionali a base di carciofo Violetto in abbinamento con le birre artigianali, a cura dell’Agenzia LAORE, presso il ristorante Sole Luna in Corso Repubblica 79/81.

Per la mattina di venerdì 21 marzo è prevista la visita degli alunni della Scuola Primaria a Casa Pau e Casa Zara. Il pomeriggio, alle 17,30 la Tavola rotonda “La filiera del carciofo: la sfida dei nuovi mercati. Educazione tour, marchi di qualità, innovazione” curata dal Comune di Samassi e dall’Agenzia LAORE, nell’Aula Consiliare in Via Grazia Deledda, 5. Alle 18,30 ci sarà la presentazione del docufilm “Il Violetto di Samassi” del regista Andrea Mura e il racconto da parte dei protagonisti del progetto, sempre nell’Aula Consiliare in Via Grazia Deledda, 5.

