Festival Éntula: Francesca Spanu presenta il suo nuovo romanzo “Il Corpo Sbagliato”

Lo stigma del corpo grasso condiziona la vita di Cecilia, protagonista e voce narrante de “Il corpo sbagliato”, il nuovo romanzo di Francesca Spanu, avvocata e scrittrice sangavinese, da domani in libreria per Il Maestrale. L’intervento di chirurgia bariatrica segnerà il passaggio a una vita nuova per la donna, ma le insicurezze e la fragilità emotiva non scompariranno velocemente come i chili in eccesso. Del difficile percorso della protagonista Francesca Spanu parlerà domani, martedì 4 marzo, a Cagliari con Alessandra Ghiani e Camilla Soru in occasione della prima presentazione dell’opera che, per i temi affrontati, coinciderà con la Giornata mondiale sull’obesità. L’appuntamento avrà luogo alle 18.30 nella sede della Fondazione di Sardegna.

L’incontro è realizzato con il sostegno del Comune di Cagliari e in collaborazione con l’associazione ASCOP, la libreria Mieleamaro di Cagliari e Zarcle.

Francesca Spanu vive fra San Gavino Monreale (dove è nata nel 1976) e Cagliari. È avvocata, e lavora anche come consulente legale nel centro antiviolenza “Feminas”. Dal 2019 dirige il Festival Letterario del Monreale, promosso dal Comune di San Gavino. Collabora con diversi festival regionali e nazionali. Nel 2019 è uscito il suo romanzo d’esordio Dentro la borsa.

Il romanzo

“Il corpo sbagliato” è la storia della metamorfosi di Cecilia, una ragazza poco più che trentenne decisa a sottoporsi a un intervento di chirurgia bariatrica che la porterà a perdere oltre cinquanta chili. Dopo l’intervento, la vita le si ripresenta con i tratti di una vera rivoluzione che, partendo dal corpo, si fa psicologica, nel rapporto tra sé e chi le sta intorno. Eppure Cagliari è in fondo una città piccola, memore della vita precedente di Cecilia, e non perdona. L’infanzia di Cecilia, segnata da inguaribili ferite per via del suo corpo “diverso”, considerato osceno, da nascondere, torna a invadere una realtà che di fatto è rimasta la stessa, malgrado l’impresa dei chili persi. Cecilia è ancora la ragazza brutta e goffa di cui tutti si vergognano, da cui tutti cercano di allontanarsi. Nell’escalation depressiva che rischia di vanificare qualsiasi sacrificio, la relazione tossica con Sergio sarà un abisso troppo profondo in cui Cecilia finirà quasi per perdere sé stessa. “Il corpo sbagliato” è un romanzo che esplora le dinamiche del body shaming, tremenda piaga sociale del nostro secolo che colpisce soprattutto il mondo femminile, spesso oppresso da vacui standard di perfezione da emulare a ogni costo. Una storia vera che mette in luce le storture di un mondo interessato alla bellezza corporea, dove l’individuo è massa: solo un’immagine che si riflette allo specchio.

Il festival Éntula è organizzato dall’associazione culturale Lìberos con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport e della Fondazione di Sardegna.

Per altre notizie clicca qui