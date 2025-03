Ferrari, la gag tra Hamilton e Leclerc: “Ti dico cosa faremo in Australia” – Video

(Adnkronos) – Sale l'attesa in casa Ferrari. A pochi giorni dall'inizio del Mondiale di Formula 1, con il primo Gp in programma in Australia domenica 16 marzo, Charles Leclerc e Lewis Hamilton stanno mettendo a punto gli ultimi dettagli per essere competitivi fin dalla prima gara. Fondamentale sarà la strategia del team e il lavoro di squadra tra i due piloti, che arrivano al primo appuntamento dell'anno con ambizioni e aspettative altissime. A stemperare un po' la tensione ci hanno pensato proprio i due piloti, che hanno dato vita a una gag pubblicata in un video postato sul profilo X della Ferrari. "Ogni giro ti dirò cosa succederà in quello successivo", ha detto l'ingegnere di pista a Hamilton, che ha risposto ridendo: "Io farò un pit stop, poi lui mi sorpasserà e farà un pit stop. Così ogni tre giri". "Quindi non mi fermo soltanto il primo giro?" ha chiesto sorridendo Leclerc, "ti fermerai invece", ha ribattuto Hamilton ridendo. La gag ha fatto impazzire i tifosi della Rossa, che nei commenti hanno elogiato il clima che si respira a Maranello, sperando che possa tradursi in energia positiva da riversare in pista. — [email protected] (Web Info)