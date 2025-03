Fedez, la foto in studio con la ‘cantante misteriosa’. L’ipotesi dei fan

(Adnkronos) –Fedez sta lavorando a nuovi progetti musicali. Il rapper ha mostrato sui social di essere tornato nello studio di registrazione, ma questa volta lo ha fatto in compagnia di una donna misteriosa. Ma di chi si tratta? I fan hanno ipotizzato una nuova collaborazione e l'artista femminile, che nelle foto appare solo di spalle, sembrerebbe proprio Clara. "Questa è grossa", ha scritto il rapper di Rozzano a corredo dello scatto che lo ritrae di spalle nello studio di registrazione in compagnia della cantante misteriosa, di cui non ha voluto svelare l'identità. Ma per i fan non ci sono dubbi: "È Clara", scrivono gli utenti su X. La donna nella foto indossa dei pantaloni larghi e un top corto che mette in mostra quello che sembra essere un tatuaggio sulla schiena: "Ma Clara non ha tatuaggi in quel posto", ha precisato un altro utente. Sul profilo Instagram di Clara Soccini non compare nessun riferimento alla storia di Fedez. E il rapper stesso non ha voluto condividere ulteriori informazioni. I due artisti, tuttavia, si seguono reciprocamente su Instagram e durante il Festival di Sanremo 2025, in cui entrambi hanno partecipato, hanno avuto sicuramente modo di conoscersi meglio e magari proprio in quell'occasione Fedez avrebbe avanzato l'ipotesi di collaborare insieme all'artista per la riuscita di un nuovo brano. — [email protected] (Web Info)