Fantoccio di Giorgia Meloni bruciato al ‘Carnevale liberato’ di Poggio Mirteto

(Adnkronos) – Un fantoccio di cartapesta raffigurante la premier Giorgia Meloni è stato incendiato domenica sera in piazza durante il Carnevale liberato di Poggio Mirteto, in provincia di Rieti. Nel video, che circola in rete, si vede il fantoccio che rappresenta la premier dentro una confezione di cartone tipo quelle delle Barbie, con su scritto 'Barbie Fascio di Luce'. "Per il secondo anno consecutivo il cosiddetto carnevale di Poggio Mirteto si chiude con un gesto di vile intolleranza: un pupazzo raffigurante la nostra presidente del Consiglio è stato bruciato. Oltre ad esprimere al premier Meloni solidarietà a nome di tutti i deputati di Fratelli d'Italia, non possiamo non denunciare questo ennesimo atto di violenza''. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Galeazzo Bignami. ''E' evidente che siamo dinanzi a un clima di odio reso ancora più preoccupante dalla timidezza con cui la sinistra prende le distanze da questi episodi, che invece dovrebbero essere censurati con fermezza. Attendiamo dalla segretaria Elly Schlein parole chiare in tal senso, perché le contestazioni e le critiche sono sempre legittime purché queste non travalichino i confini del rispetto della persona e del libero confronto democratico". "Questo episodio è di una gravità inaudita. Bruciare il fantoccio della presidente del Consiglio non è satira, ma un atto d'odio che richiama le pratiche più barbare e violente della storia. Ci parlano di 'democrazia' e 'antifascismo', ma nei fatti mettono in scena veri e propri roghi simbolici contro chi non la pensa come loro. È questa la loro idea di libertà? La sinistra e i suoi fiancheggiatori condanneranno questo gesto ignobile o, come sempre, faranno finta di nulla perché l'odio è 'dalla parte giusta?". Così la vicecapogruppo di Fratelli d'Italia, Elisabetta Gardini. "Inciviltà e odio. Così, e in nessun altro modo, possiamo qualificare il gesto di chi ha dato alle fiamme un fantoccio raffigurante Giorgia Meloni al Carnevale di Poggio Mirteto. Atti simili non possono far parte della nostra democrazia. Non è la prima volta, purtroppo, che assistiamo a simili derive violente, che condanniamo fermamente, esprimendo piena solidarietà alla presidente del Consiglio", dice il presidente del Consiglio nazionale di Forza Italia e governatore della Sicilia, Renato Schifani.