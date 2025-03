Esiti Bandi Annuali e Pluriennali 2025: continuità e innovazione per un impatto più incisivo

Sassari, 10 marzo 2025 – Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione di Sardegna, presieduto da Giacomo Spissu, nella seduta del 7 marzo scorso ha approvato gli elenchi dei progetti selezionati nell’ambito dei Bandi Annuali 2025, relativi ai settori “Arte, attività e beni culturali”, “Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa”, “Sviluppo locale” e “Volontariato, filantropia e beneficenza”, e dei Bandi Pluriennali 2025 – 2027, che riguardano i settori “Arte, attività e beni culturali”, “Sviluppo locale” e “Volontariato, filantropia e beneficenza”.

Le risorse destinate ai Bandi Annuali e Pluriennali del 2025 confermano l’impegno della Fondazione di Sardegna nel sostenere il tessuto sociale, culturale ed economico dell’isola e nel rafforzare la dimensione pluriennale della programmazione, con l’obiettivo di generare un impatto più duraturo ed efficace e di consentire una maggiore stabilità e prospettiva ai progetti.

Lo stanziamento complessivo per i bandi del 2025 è di 13,24 milioni di euro, con un incremento del 42% rispetto all’anno precedente. Di questa somma, 7,66 milioni di euro sono destinati ai Bandi Annuali e 5,58 milioni di euro rappresentano la quota annuale dei Bandi Pluriennali. Anche il numero complessivo dei progetti finanziati è in crescita, con un aumento del 7,4% rispetto al 2024. Complessivamente, sono state selezionate 863 proposte progettuali su un totale di 2.139 presentate: 598 a carattere annuale e 265 a carattere pluriennale.

La Fondazione ha intensificato l’attività di coprogettazione, avviando un dialogo più strutturato con i beneficiari. Un confronto costante che ha contribuito a migliorare la qualità dei progetti e a ottimizzare l’impiego delle risorse.

Nel dettaglio, le risorse destinate ai Bandi Annuali 2025 sono distribuite tra i diversi settori di intervento, con 3,129 milioni di euro destinati all’Arte, attività e beni culturali, 2,158 milioni di euro al Volontariato, filantropia e beneficenza, 1,034 milioni di euro alla Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa e 1,34 milioni di euro allo Sviluppo locale. La prima annualità dei Bandi Pluriennali prevede invece: 3,16 milioni di euro per l’Arte, 1,23 milioni per il Volontariato e 1,19 milioni per lo Sviluppo locale.

Con l’incremento della quota destinata alla programmazione pluriennale, la Fondazione punta a garantire una base continuativa di erogazioni a sostegno di associazioni ed enti su tutto il territorio regionale, confermando l’obiettivo di assicurare un sostegno diffuso attraverso un’equa distribuzione territoriale.

“L’attività erogativa della Fondazione di Sardegna è evoluta nel tempo, consolidando non solo il sostegno economico, ma anche un metodo di lavoro che sta rafforzando la capacità progettuale dei soggetti beneficiari.

Il percorso intrapreso sta contribuendo a rafforzare competenze e capacità operative, portando a una crescita della qualità complessiva delle proposte – ha dichiarato Giacomo Spissu, Presidente della Fondazione di Sardegna.

Anche la progettazione partecipata sta dimostrando la sua efficacia, con un aumento della capacità di intervento e una maggiore coerenza tra gli obiettivi delle iniziative e le esigenze concrete dei territori. Il confronto continuo con i soggetti coinvolti ha permesso di affinare strumenti e modalità di intervento.

Un ulteriore elemento di valore è stato il perfezionamento del sistema di classificazione e organizzazione delle proposte progettuali che tiene conto della diversità del tessuto economico e sociale dell’isola, rendendo l’analisi più efficace e la distribuzione delle risorse più equilibrata”.