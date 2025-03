Enrico Piu sfida il Sulcis Iglesiente

Primo impegno stagionale per il veloce pilota di Ittiri Enrico Piu, che inaugura la sua stagione agonistica nell’impegnativo rally Sulcis – Iglesiente. Per l’appuntamento alle porte, Piu sarà affiancato da Gian Mario Fodde che farà da navigatore in questo importante impegno d’apertura.

Il 3⁰ Rally Sulcis – Iglesiente si disputerà il 22 e 23 Marzo e sarà un appuntamento valido per la Coppa Rally di Zona e per il Campionato Regionale Aci Delegazione Sardegna. Un impegno che l’equipaggio Piu – Fodde non vorrà di certo sottovalutare ed entrambi vorranno farsi valere nel corso delle dieci tappe previste su cinque tratti e che si affronteranno tutte su asfalto per ben 72 km. Si comincerà sabato mattina con un breve shakedown, per poi affrontare le prime quattro tappe nel corso della giornata. Poi nella giornata di domenica, si affronteranno le restanti sei tappe dove si continuerà a dare il tutto per tutto per portare a casa un risultato positivo.

In vista della gara sarda, Piu porterà al via la Peugeot 208 della Miele Racing, un mezzo che ad Enrico Piu ha sempre dato stimoli illimitati per far bene ed anche questa volta proverà a dar tutto per iniziare l’annata nel migliore dei modi. L’equipaggio Piu – Fodde sarà al via nel gruppo RC4N in classe Rally 4.

In questo impegno, Enrico Piu sarà sostenuto da: AZ Ricambi, Athena.it, Motor Piu ed Fr Installazioni.