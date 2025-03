Energie Rinnovabili, Sannasardo “Regione supporta diocesi siciliane”

PALERMO (ITALPRESS) – “L’accordo di collaborazione che abbiamo sottoscritto con le diocesi siciliane prevede il nostro supporto esclusivamente tecnico, nel senso che noi abbiamo analizzato gli immobili di proprietà delle diocesi, i loro consumi energetici e abbiamo disegnato una configurazione di comunità energetica che potesse rispondere ai requisiti previsti dal decreto del Ministero e che ne avesse quindi un beneficio sia sociale che economico dalla sua realizzazione. Questo modello pensiamo che debba essere esteso a tutte le diocesi e abbiamo fatto un bando con i soldi del PO-FESR per far sì che tutte le comunità energetiche che nascono in Regione siciliana possano essere seguite e incentivate”. Così l’Energy manager della Regione, Roberto Sannasardo, nel corso della presentazione dell’accordo tra Regione e Conferenza episcopale siciliana per promuovere in tutte le diocesi l’avvio delle Comunità energetiche rinnovabili. La prima Cer è pronta a partire ad Acireale, in provincia di Catania.

xd6/pc/gtr