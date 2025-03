Eleonora Giorgi, le prime parole dei figli: “Il suo sorriso rimarrà per sempre”

(Adnkronos) – "Questo è un momento che rimane nostro". Sono le prime parole di Andrea Rizzoli, in collegamento dalla clinica Paideia di Roma con 'La volta buona', dopo la morte della mamma Eleonora Giorgi. Accanto a lui, anche il fratello Paolo Ciavarro che non ha trattenuto le lacrime nel ricordare la madre, scomparsa a 71 anni.Eleonora Giorgi è morta oggi, lunedì 3 marzo, dopo una lunga battaglia contro un tumore al pancreas. I funerali si terranno mercoledì 5 marzo: "Mercoledì alle 16:00 alla Chiesa degli Artisti a Roma", ha detto Andrea Rizzoli ai microfoni di La volta buona. Poi ha ringraziato per i messaggi i dolore e cordoglio: "Ringraziamo ancora tutti per le dimostrazioni di affetto e di attenzione, questo è un momento che rimane nostro, se volete ci rivediamo mercoledì". Andrea Rizzoli ricorda gli ultimi istanti di vita della mamma: "Ha portato avanti tutto questo percorso sempre col sorriso cercando di ispirare gli altri a fare lo stesso. In questo momento non ci sentiamo di dire altro", ha concluso. Il sorriso di mamma rimane? Paolo Ciavarro in lacrime, ha risposto: "Per sempre, per tutta la vita". E su Instagram, il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro ha salutato così la mamma: "Ciao mami da oggi Gabri ha un angelo speciale. Ti amo", riferendosi al figlio Gabriele nato dall'amore con Clizia Incorvaia. Poi nelle storie ha scritto "Grazie per il vostro immenso affetto" in risposta ai tanti che hanno tributato omaggio all'attrice. — [email protected] (Web Info)