Disturbi alimentari: “Dobbiamo aiutare i giovani che soffrono”

Torna la Giornata del ’Fiocchetto lilla’. Ecco le iniziative.

NUORO, 11 MARZO 2025 – Anche quest’anno sono numerose le iniziative della ASL 3 di Nuoro in occasione della Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla.

Ogni anno, il 15 marzo, si celebra per sensibilizzare la popolazione sul delicato tema dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, ponendo l’attenzione sulle strategie di prevenzione, diagnosi e cura. I disturbi del comportamento alimentare sono problematiche altamente complesse, la cui diffusione risulta in aumento, anche in relazione agli effetti della pandemia. Questi disturbi, caratterizzati principalmente da anoressia nervosa, bulimia nervosa e disturbo da alimentazione incontrollata, colpiscono in Italia circa 3 milioni e mezzo di persone all’anno, di cui il 70% adolescenti.

Il Servizio per i DAN (Disturbi dell’Alimentazione e Nutrizione) del DSMD (Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze) dell’ASL n. 3 di Nuoro organizza quest’anno due momenti distinti, venerdì 14 e sabato 15 marzo. «Venerdì dalle 10 alle 13 – spiega la dottoressa Antonella Denti, direttrice del Centro di Salute Mentale di Nuoro – faremo accoglienza diretta nel CSM dell’Ospedale Cesare Zonchello e, per la prima volta, saremo anche nella hall del San Francesco, al fine di abbattere le barriere che purtroppo caratterizzano la malattia mentale». Qui l’equipe multidisciplinare del Servizio DAN, del CSM e della Struttura Complessa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, presenterà ai cittadini i servizi territoriali e distribuirà il materiale informativo.

Nella giornata di sabato 15 l’iniziativa si sposterà nel centro cittadino, al Cafè Retrò del corso Garibaldi/largo IV Marzo. «In questo modo – prosegue Antonella Denti – vogliamo raggiungere un target di cittadini ancora più ampio, perché è importante segnalare il riconoscimento precoce e la richiesta di aiuto da parte delle famiglie quando osservano la sofferenza psichica in un loro componente; in questo caso, inoltre, non bisogna confondere alcuni disturbi con un atteggiamento di attenzione alla dieta e alla alimentazione sana; ricordare che è un problema psichico e non un problema da nutrizionista e/o dietologo, che è necessario un percorso di cura multiprofessionale».

Da segnalare che i disturbi alimentari interessano maggiormente i giovani e le donne, ma si sta registrando un incremento anche nella popolazione maschile. I dati mostrano inoltre un preoccupante aumento dei casi con età di esordio sintomatologico estremamente precoce. I disturbi della nutrizione e dell’alimentazione sono patologie che richiedono interventi tempestivi e multiprofessionali, come definito dalle linee di indirizzo nazionali. Il Fiocchetto Lilla è pertanto il simbolo di tutte le persone che hanno lottato e lottano contro questi disturbi per dimostrare che con interventi tempestivi e appropriati si può guarire.