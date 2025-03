Decreto Pa: AAA cercasi esperti di comunicazione per i comuni. Aggiornati i profili comunicazione di elenco idonei

– Aggiornati gli elenchi degli idonei per i profili del gruppo comunicazione:sono tra i profili con più candidati idonei. I Comuni possono ora contare su specialisti della comunicazione selezionati, figure sempre più strategiche per gestire l’informazione istituzionale e il rapporto con cittadini e media.

La comunicazione pubblica è oggi una leva essenziale per la trasparenza amministrativa e il coinvolgimento dei cittadini. Dalla gestione della comunicazione istituzionale alla divulgazione di bandi e servizi, fino all’obbligo di garantire accessibilità e chiarezza nelle informazioni, gli Enti locali devono rispondere a sfide sempre più complesse. Nel Decreto PA, il Governo ha posto l’accento sulla digitalizzazione, stabilendo che 10% delle risorse per le nuove assunzioni derivanti dalle cessazioni di personale dovrà essere destinato a specialisti digitali, tra cui esperti di comunicazione digitale (Ecd). Non più solo Uffici stampa e Urp, ma professionisti capaci di gestire siti, social, chat e intelligenza artificiale per migliorare il dialogo con cittadini e imprese. In questo contesto, la carenza di personale qualificato rischia di rallentare l’innovazione e compromettere l’accessibilità ai servizi pubblici.

Grazie all’aggiornamento dei profili dedicati alla comunicazione nel Maxi-Avviso Asmel, i Comuni possono ora colmare il gap attingendo a un bacino di quasi 600 nuovi esperti, di cui il 63% è donna. L’Elenco Idonei consente di ridurre i tempi di reclutamento a 4-5 settimane dall’interpello, garantendo continuità operativa e accesso immediato a competenze strategiche. Per attingere agli elenchi, è necessario aderire all’Accordo aggregato con delibera di giunta comunale. Tutti gli enti soci ASMEL possono aderire.

