Ddl Spazio, Urso: “Legge ha previsto con lungimiranza costellazione nazionale”

(Adnkronos) – "Non c'è bisogno di rivedere alcun testo, perché la legge ha già previsto con lungimiranza la possibilità per il nostro Paese di realizzare una costellazione satellitare nazionale a orbita bassa anche ai fini istituzionali e di sicurezza, in attesa che con l'Europa si realizzi Iris2, purtroppo in grave ritardo esecutivo per responsabilità altrui, che fornirebbe ulteriori servizi aggiuntivi". E' quanto risponde il ministro delle Imprese e del Made in Italy e Autorità delegata allo Spazio, Adolfo Urso, interpellato dall'AdnKronos in merito ai rilievi di alcuni parlamentari dell'opposizione relativi alla legge sulla Space economy, approvata a larga maggioranza dalla Camera la scorsa settimana. "Lo studio di fattibilità affidato a dicembre dal Comint all'Agenzia Spaziale Italiana è in via conclusiva e ci consentirà di scegliere la strada migliore, sul piano tecnologico, economico e di sicurezza. Chi sostiene il contrario o è ignorante o in malafede", sottolinea Urso. "Stupisce che, anche in questa occasione così importante per la sicurezza nazionale, prevalga in molti la polemica fine a sé stessa e peraltro senza fondamento", afferma Urso. "È proprio l'Italia – sottolinea Urso – che ha sollecitato l'Europa a colmare i ritardi sulla politica spaziale: l'ho fatto anche nel mio recente incontro con il Commissario europeo allo Spazio Kubilius e con i miei omologhi europei, francesi, danesi, cechi e slovacchi. Mentre con la Germania abbiamo definito una documento strategico di indirizzo sulla politica spaziale, ora sottoposto all'adesione di altri Paesi membri, affinché l'Ue si doti di una legge spaziale europea, come sta facendo proprio l'Italia, prima tra i Paesi membri nel regolare in maniera compiuta le attività dei privati nello Spazio".