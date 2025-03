Dalle onde di Buggerru parte la corsa al titolo nazionale: il Campionato Italiano Shortboard Juniores è iniziato

– Con onde da cavalcare e sogni da inseguire, la prima tappa del Campionato Italiano Juniores di shortboard della FISSW – Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard ha regalato spettacolo e adrenalina a Buggerru. L’evento, ospitatoha segnato l’inizio di una nuova avventura per i giovanissimi talenti del surf italiano, che hanno trovato nella storica località sarda il palcoscenico perfetto per dare il via alla stagione.

Situata sulla costa sud-occidentale della Sardegna, Buggerru non è solo una meta, ma un punto di riferimento nazionale per il surf. Il vento, le onde e la natura selvaggia la rendono un campo di gara e di allenamento ideale per gli atleti di ogni livello. Ma non è solo l’ambiente a rendere speciale questa tappa: il calore della comunità locale e la passione che si respira tra gli organizzatori e gli atleti trasformano ogni edizione in un evento memorabile.

L’11 e il 12 marzo, una cinquantina di giovani surfisti hanno dato spettacolo tra le onde, affrontando ogni heat con grinta e talento, sotto lo sguardo attento di una giuria internazionale coordinata da Yannick Sarran, giudice del campionato professionistico della World Surf League.

Il Buggerru Surf Trophy, prima tappa del Campionato italiano junior di Surf shortboard, ha rappresentato una grande opportunità per dimostrare il proprio valore e misurarsi con i migliori prospetti della disciplina.

“Anche quest’anno il Campionato Italiano Juniores è partito nel migliore dei modi. Voglio ringraziare il Buggerru Surf Club, nella persona di Simone Esposito, per l’impeccabile organizzazione, tutti gli atleti e i tecnici che hanno partecipato e che hanno contribuito alla riuscita dell’evento. Il livello tecnico è sempre più alto e queste competizioni sono fondamentali per la crescita dei nostri giovani talenti“, ha dichiarato il Presidente della FISSW Claudio Ponziani.

Anche per questa edizione è stata garantita la diretta streaming sui canali social del Surf Club Buggerru, che ha permesso agli appassionati di seguire in tempo reale le evoluzioni degli atleti e di vivere l’emozione della gara anche a distanza.

Questi i podi della prima tappa. Under 12 Femminile: Rossi A, Dazzi; Under 12 Maschile: Russo, Tamagna, Annese; Under 14 Femminile: Congiu, Rossi A, Porcu, Neri; Under 14 Maschile: Giorgini, Zedde M., Monteiro, Bucci; Under 16 Femminile: Ridolfini, Andreucci, Rossi M., Chilà; Under 16 Maschile: Cerne, Rigliaco, Gennari, Miglietta; Under 18 Femminile: Cuppone, Giorgi, Brencoli, De Lisi; Under 18 Maschile: Apreda, Scoppa, Cerne S., Branca.

Migliore Onda e Migliore Manovra Maschile: Apreda

Migliore Onda e Migliore Manovra Femminile: Cuppone.

Dopo il debutto in Sardegna, il Campionato Italiano Juniores di shortboard proseguirà con la seconda tappa ad Arenzano, in Liguria, entro il 30 maggio. Il tour si concluderà in autunno tra le onde dell’iconico spot Banzai a Santa Marinella, dove verranno assegnati i titoli nazionali 2025 entro fine ottobre.