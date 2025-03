Da noi… a ruota libera, ospiti e anticipazioni oggi domenica 9 marzo

(Adnkronos) – Oggi, domenica 9 marzo, alle 17.20 su Rai 1, torna Francesca Fialdini con un nuovo appuntamento di 'Da noi… a Ruota Libera'. Da Paola Barale a Willie Peyote, ecco tutte le interviste e gli ospiti di oggi. Nello studio di Francesca Fialdini ci sarà oggi Paola Barale, showgirl, conduttrice, tra i volti più amati della tv. Willie Peyote, reduce dal successo del Festival di Sanremo 2025 con la sua 'Grazie ma no grazie', tra i quattro brani inediti del suo album 'Sulla riva del fiume' e Fabio Canino, attore, scrittore, conduttore radiofonico e personaggio televisivo italiano. E poi Carlotta Fruttero, figlia del grande Carlo Fruttero, anche lei scrittrice e autrice del libro 'Alice ancora non lo sa', la storia di una donna manipolata e truffata dall’uomo che amava, e Ameya Canovi, psicologa con una lunga esperienza di sostegno a persone imprigionate in relazioni disfunzionali. — [email protected] (Web Info)