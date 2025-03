Ctm, Nuovo collegamento con il mercato di Via Sant’Alenixedda

D’intesa con l’Amministrazione Comunale, a partire da venerdì 14 marzo 2025, CTM modifica il percorso della linea CEP, una circolare che collega il quartiere CEP con diverse zone di Cagliari, tra cui il Quartiere Europeo, Fonsarda e piazza Giovanni XXIII.

Per migliorare il collegamento con il mercato provvisorio di via Sant’Alenixedda, l’azienda ha istituito una fermata dedicata, permettendo ai passeggeri di raggiungere comodamente il mercato utilizzando il trasporto pubblico. Inoltre, la variazione del percorso prevede una fermata che collega il parcheggio multipiano di via Manzoni, offrendo una soluzione comoda a chi desidera parcheggiare l’auto e proseguire con il trasporto pubblico fino al mercato.

IL NUOVO PERCORSO

In direzione Pitagora, i bus della linea CEP, giunti in via Bacaredda, svolteranno in via Manzoni e proseguiranno lungo via Dante, via Salaris, via Sant’Alenixedda e piazza Giovanni XXIII, riprendendo poi il percorso ordinario. Il percorso completo e le fermate sono disponibili sul sito ufficiale di CTM.

FERMATE

Per garantire un servizio ottimale, alcune fermate saranno soppresse e sostituite da nuove fermate provvisorie più funzionali:

Fermate soppresse:

n. 200 Tiziano (Mercato Civico)

n. 201 Tiziano (ang. via Alfieri)

n. 1147 Dante (ang. via Cino da Pistoia)

n. 206 Dante (ang. via Todde)

Fermate provvisorie:

n. 2155 Manzoni (lato civico 20)

n. 2156 Dante (fronte via Pais)

n. 2157 Sant’Alenixedda (lato civico 31)

UN SERVIZIO PUBBLICO PIÙ SMART CON BUSFINDER

I passeggeri potranno pianificare il viaggio in modo semplice e immediato grazie all’app Busfinder, che permette di consultare gli orari in tempo reale, individuare la fermata più vicina e verificare le coincidenze con le altre linee che transitano nei pressi del mercato di via Sant’Alenixedda.

UNA SOLUZIONE COMODA PER CHI PARCHEGGIA IN VIA MANZONI

Con l’istituzione della fermata in via Manzoni, il servizio offre anche un’opzione più comoda per chi sceglie di parcheggiare la propria auto nel parcheggio multipiano di via Manzoni e proseguire con i mezzi pubblici, riducendo così il traffico e facilitando la mobilità urbana.

Con questa modifica, CTM e il Comune di Cagliari continuano a migliorare il servizio di trasporto pubblico, rispondendo alle esigenze di mobilità dei cittadini e offrendo soluzioni sempre più efficienti e connesse con il territorio.

Per maggiori informazioni, è possibile visitare il sito www.ctmcagliari.it o contattare il servizio clienti al numero verde 800078870.