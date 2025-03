Congresso Nazionale ITAMIL il Primo Sindacato dell’ Esercito: “Coccarda in Omaggio alla Costituzione Italiana e Difesa dei Diritti dei Militari”

Congresso Nazionale ITAMIL il Primo Sindacato dell’ Esercito: “Coccarda in Omaggio alla Costituzione Italiana e Difesa dei Diritti dei Militari”, Il 22 marzo 2025, alle ore 15:00, si terrà a Palermo, presso il Molo Trapezoidale – Marina Convention Center, il quarto congresso nazionale del Sindacato Itamil Esercito. Il tema dell’evento sarà “La questione morale come chiave di riscatto per i diritti e il benessere”. Palermo ospita la sede nazionale del Sindacato ITAMIL presente in tutte le regioni d’Italia.

Gli organizzatori dichiarano: “L’evento sarà un omaggio ai 100.000 caduti nella lotta contro il nazifascismo, il cui sacrificio ha reso possibile la nascita della Costituzione Italiana. In loro onore e per manifestare il nostro dissenso verso ogni tentativo di limitare e depotenziare le organizzazioni sindacali dei militari, con particolare riferimento al recente provvedimento di sospensione dal servizio con lo stipendio ridotto del nostro Segretario Generale Girolamo Foti, reo di aver espresso critiche sindacali nei confronti del rinnovo del contratto e il benessere del personale con alcune autorità politiche dell’attuale governo e del suo consigliere. Tutti i partecipanti indosseranno una coccarda tricolore, simbolo della Costituzione, delle libertà sindacali e della libera manifestazione del pensiero.” L’evento sarà inaugurato con l’esecuzione dell’Inno Nazionaleda parte del Soprano Isabella Fiore Ricco Galluzzo e con la Preghiera del Soldato, recitata da Don Alfio Spampinato, già Cappellano Militare e prete di frontiera nella periferia di Catania, nel quartiere Librino. Tra le autorità presenti: Il Sindaco della Città Metropolitana di Palermo il Prof. Roberto Lagalla, che ha garantito la presenza di una rappresentanza istituzionale. Giuseppe Tiani, Segretario Generale del S.I.A.P. Polizia. Il Professor Leoluca Orlando, deputato europeo sindaco della Primavera di Palermo contro la mafia e il malaffare. Giuseppe Antoci, ex presidente del Parco dei Nebrodi e vittima di un attentato mafioso. L’ex Ministro della Difesa Elisabetta Trenta, particolarmente stimata dai militari in particolare per il suo impegno nell’accelerare il riconoscimento dei sindacati militari dopo la sentenza 129/2018. L’On. Annarita Patriarca, deputata della Camera. Il Sen. Raffaele De Rosa. Ismaele La Vardera, noto giornalista de Le Iene, distintosi per le sue inchieste sulla compravendita di voti a Palermo e sul fenomeno mafioso, difensore della legalità.Prof. Nicolò Mannino, Presidente del Parlamento della Legalità Internazionale, recentemente nominato Presidente ad Honorem dell’Authority della Legalità di Itamil Esercito, per il suo impegno civico e sociale a favore della giustizia e della solidarietà. Ignazio Cutrò e Mario Cavallaro, testimoni di giustizia. Gaetano Ruocco, Presidente dell’ANSI (Associazione Nazionale Sottufficiali d’Italia). Maurizio Ferrara, Presidente Onorario di ADIS, Francesco Damasco, consigliere dell’Associazione “L’Italia S’è Desta”, impegnata nella tutela dei diritti civili e della democrazia.

Il congresso vedrà la partecipazione di importanti professionisti del settore giuridico, che offriranno aggiornamenti e consulenze sui temi legali e sindacali: Avv. Antonello Talerico, Consigliere Nazionale Forense e membro del CNF, che rappresenta l’intera Avvocatura Italiana. Avv. Guglielmo Conigliaro, consulente legale di Itamil, esperto in diritto del lavoro e tutela sindacale. Avv. Massimo Taffuri, che illustrerà il ricorso Itamil sulla svalutazione degli stipendi dei militari e sul costo della vita dopo i miseri aumenti dell’ ultimo contratto che ITAMIL non ha firmato. Avv. Ernesto Sica, che aggiornerà i presenti sullo stato del ricorso ex 958, fondamentale per i diritti del personale arruolato con tale normativa. Avv. Massimo Scala, che tratterà i servizi fiscali per gli iscritti, spiegando i benefici e le agevolazioni disponibili. Dott. Francesco Ariano, che illustrerà la polizza di tutela legale a favore degli iscritti Itamil, fondamentale per la difesa dei militari in caso di controversie. L’evento sarà arricchito da momenti culturali e musicali in omaggio al sindacato con le esibizioni di: Alfred Costello, cantautore impegnato in brani a tema sociale e civile. Il Maestro Giuseppe Panepinto, compositore e musicista di fama nazionale. I moderatori dell’evento saranno:Laura Longo, giornalista e esperta di comunicazione istituzionale. Alberto Maria Viceconte, Direttore Generale della Comunicazione di Itamil. Salvatore Ricco Galluzzo, esperto di strategie comunicative e media relations. Interverranno i massimi dirigenti del Sindacato Itamil Esercito, per delineare le prossime azioni sindacali e difendere i diritti dei militari: Sandro Frattalemi, Presidente di Itamil Esercito. Nicola Passarelli, Vicepresidente. Girolamo Foti, cofondatore e figura chiave nella battaglia per il riconoscimento dei diritti sindacali dei militari non potrà intervenire in quanto sospeso dal servizio parteciperà da iscritto. Saranno presenti oltre 100 delegazioni sindacali provenienti da ogni regione d’Italia, a testimonianza della crescente mobilitazione in difesa della dignità e dei diritti del personale in uniforme.

Il Quarto Congresso Nazionale Itamil Esercito si preannuncia come un evento di forte impatto politico e sociale, un’occasione per ribadire il ruolo fondamentale del sindacalismo militare, per contrastare ogni eventuale tentativo di repressione del dissenso e per riaffermare la necessità di una questione morale che riporti al centro i diritti sindacali e il benessere dei militari italiani. Attraverso questo congresso, Itamil Esercito lancia un messaggio chiaro e forte: i militari in particolare ” i sindacalisti” non devono essere privati del diritto di esprimersi e di tutelare le proprie condizioni di lavoro, e ogni attacco alla loro rappresentanza sarà combattuto con determinazione poiché contrasta con la Costituzione che tutti noi abbiamo il dovere di difenderla.