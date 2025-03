Conferma seconda sfilata Carrasciali Timpiesu 2025

Il Regno dei Paradossi

“Lu capu in baddhu e li pedi illi fossi”

Domenica 2 Marzo la seconda sfilata de Lu Carrasciali Timpiesu

Alle ore 15,00 di domenica 2 marzo, partirà la seconda sfilata allegorica de Lu Carrasciali Timpiesu 2025 e la città attende con ansia la benefica onda colorata che caratterizza le sfilate carnascialesche.

Carrascialai pronti per il secondo momento pubblico di questa festa popolare amata e rispettata. I nove carri a concorso, i carri ospiti, i gruppi estemporanei e le improvvisate allegoriche dell’ultimo, momento stanno per ripetere l’esperienza collettiva che caratterizza la festa.

Il Palco centrale detterà i tempi e il ritmo del percorso che attraversa la città. La seconda sfilata sarà dedicata al matrimonio regale, fra Re Giorgio e la sua promessa sposa Mannena, alla presenza della Corte del Re, degli Ambasciatori en dei conduttori pronti per dare il via alla festa.

Anche domani domenica 2 Marzo, sarà possibile visitare la mostra fotografica, presso la Galleria Zinetta :”Carnevale in Scena: un racconto fotografico tra emozione, colore e tradizione“, capace di risvegliare ricordi di un tempo lontano e il Photo Booth,in via Roma, angolo via G. Battisti, all’interno del quale , grazie a una serie di set tutti a tema carnevalesco, sarà possibile creare ricordi divertenti . con la presenza dei cinque fotografi professionisti . Spazio anche alla vera novità dell’anno il merchandising originale de Lu Carrasciali Timpiesu: oggetti, T-shirt, cappellini e abbigliamento colorato, accessori e curiosità, in Piazza Don Minzoni- Corso Matteotti, a cura della Classe ’80.

Lu Carrasciali Timpiesu è organizzato in collaborazione con: Associazione Carrasciali, Associazione Carrascialai Timpiesi, Associazione Turistica Pro Loco di Tempio Pausania, Banda Musicale Città di Tempio, Zema Bike Olbia-Tempio, Cooperativa Sociale Italia Sicur Service, IamDigital – Stratega di Andrea Taddia, le classi ’80 e ’76, Protezione Civile Alta Gallura, Fondazione Bernardo De Muro, Ad Maiora APS, Main Partner Giesse Textile, Printing Partner MC Group. Con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Autonoma della Sardegna – Assessoradu de su turismu, artesania e cummèrtziu, Sardegna Endless Island, Fondazione di Sardegna sotto l’egida del Comune di Tempio Pausania