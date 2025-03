Concerto Loredana Bertè – Alghero estate 2025

Loredana Bertè – 26 luglio ore 21,00

Anfiteatro Ivan Graziani

Alghero

Alghero 26 luglio ore 21,00 Anfiteatro Ivan Graziani, arriva Loredana Bertè con il suo “50 DA RIBELLE”- TOUR 2025.

Una carriera lunga cinquanta anni, Loredana Bertè, libera e sincera,porta in scena tutto il suo mondo, la sua spregiudicatezza, il desiderio costante di ribellarsi ai pregiudizi e ai preconcetti, ricordando che la musica è sempre stata la sua salvezza.

In ogni concerto riempie la scena donando tutta sé stessa, a livello vocale e di interprete, con un repertorio che va da “Sei bellissima” a “Folle città”, passando dal “Il mare d’inverno”, “Dedicato”, “Non sono una signora” e“E la luna bussò”.

Nella scaletta non mancheranno gli ultimi successi come “Cosa ti aspetti da me”, “Figlia di…”, “Non ti dico no”, “Pazza”, per uno show che riuscirà ad unire le generazioni.

Il concerto organizzato da R&G Music e da Vadilonga in collaborazione con il Comune di Alghero e la Fondazione Alghero, rappresenta un momento importante della prossima estate algherese.

Loredana Bertè dopo un 2024 ricco di successi tra musica e tv, torna live da maggio con un calendario già ricco di concerti in tutta Italia, l’unica data sarda sarà quella del prossimo 26 luglio ad Alghero.

I biglietti sono in vendita presso:

https://www.boxol.it/BoxofficeSardegna/it/event/loredana-berte-50-da-ribelle-tour-2025-anfiteatro-ivan-graziani-alghero/559187

· BOXOFFICE SARDEGNA VIALE REGINA MARGHERITA 43 Cagliari 070 657428

· Carbonia-Iglesias BIAGETTI MARCO Via Antonio Gramsci, 111 Carbonia 0781 64429 Lunedì al Sabato 09:00–13:1516:30–20:00 Domenica : chiuso

· Medio Campidano TABACCHERIA EFISIA ARESTI Via S. Gavino Monreale, 3 Villacidro 070 9316459

· NuoromTeatro Eliseo Via Roma 73 Nuoro

· Ogliastran F&L FIORICULTURA DI MARZIA DESSI PIAZZA CAVOUR 4 SADALI – IL TABACCHINOViale Monsignor Virgilio 121 Tortolì 0782 624020

· Olbia-Tempio BAFFIGO Via Roma, 1 Tempio Pausania

· Oristano CLOSER Via Tirso, 148 Oristano 0783 212645

· Sassari LE RAGAZZE TERRIBILI Via Roma, 144 Sassari079 2822015

· NUOVE MESSAGGERIE SARDE Piazza Castello, 11 Sassari 079 230028

· Tabacchi D’Apello Via Manzoni, 40 ALGHERO

· Tabacchi Edicola Sassu Via Sassari 86 ITTIRI