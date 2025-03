Chiusura temporanea dell’ufficio postale di Buggerru

Poste Italiane comunica di aver disposto l’interruzione temporanea dell’operatività dell’ufficio postale di Buggerru per tutelare la sicurezza di clienti e dipendenti.

Tale misura, si è resa necessaria a causa delle ingenti infiltrazioni le cui conseguenze hanno provocato esiti tali da essere inconciliabili con i necessari minimi criteri di salubrità.

Poste Italiane si è comunque già attivata informando i tecnici del comune, proprietario dell’immobile che ospita l’ufficio postale di Buggerru, e già nella giornata di domani è previsto un sopralluogo congiunto per analizzare la situazione, individuare con precisione le cause delle problematiche al fine di trovare una soluzione sostenibile per fornire continuità dei servizi.

Poste Italiane, intanto ha già previsto l’attivazione temporanea di uno sportello dedicato alla clientela di Buggerru presso la sede di Corso Giorgio Amendola a Fluminimaggiore, che sarà operativo, a partire dalla giornata di domani venerdì 14 marzo, secondo i seguenti consueti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato dalle 8.20 alle 12.45.

Presso lo sportello dedicato saranno disponibili tutti i servizi compresi quelli “radicati”, come le operazioni sui libretti di risparmio e sui conti Bancoposta e il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario.