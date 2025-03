Cervello sano? Ecco la ‘ricetta’ del nutrizionista a base di mirtilli, spinaci e tè verde

(Adnkronos) – Esiste una dieta per mantenere il cervello in salute. "Il benessere del cervello inizia dal nostro carrello della spesa, nel quale non devono mai mancare frutta fresca e secca, verdura a foglie verdi, yogurt e pesce azzurro. Da consumare con moderazione, invece, alcol e cioccolato che in persone con cefalee possono scatenare attacchi di mal di testa". Così all'Adnkronos Salute Silvia Maria Galetti, endocrinologa, dietologa e nutrizionista del Policlinico di Modena, esperta in dieta per la salute del cervello. In occasione della Settimana mondiale del cervello, Galetti spiega che il modello da seguire è la nostra dieta mediterranea, "perché con la sua varietà di alimenti aiuta a prevenire molte malattie, tra cui le patologie neurodegenerative". Quindi è un toccasana per il cervello "in quanto le verdure sono ricche di fibre, antiossidanti e vitamine importanti per la sintesi dei neuromediatori". Nella lista della spesa, "oltre a mirtilli, fragole, more, lamponi, ribes rossi e neri e ciliegie, non devono mancare avocado, broccoli, spinaci, cicoria, asparagi, mandorle, noci, alimenti fermentati – sottolinea la specialista – yogurt, il kefir, bevanda ricca di fermenti lattici, e i crauti". Da consumare con moderazione, invece, "l'alcol, perché condiziona o riduce le capacità cognitive". Attenzione anche alla cioccolata: "Può causare mal di testa, per questo motivo è bandita nella dieta di persone affette da cefalee". Tra le bevande "meglio prediligere il tè verde". Via libera poi al pesce ricco di Omega 3, acidi grassi e fosforo, "ovvero salmone, pesce azzurro, aringhe, alici e sgombro, perché con le loro proprietà migliorano il benessere cognitivo". Infine, semaforo rosso a "cibi spazzatura, fritti, alimenti ultra-processati". Per l'esperta l'ideale sarebbe "mangiare 5 porzioni di frutta e verdura al giorno, proprio come indicato nella dieta mediterranea. Per quanto i nostri ritmi di vita siano complicati e stressanti, dobbiamo organizzarci affinché la verdura sia sempre presente sulle nostre tavole", raccomanda Galetti. Tra le regole da seguire anche "consumare una volta alla settimana uova, salumi e formaggi, perché possono aumentare il livello di colesterolo nel sangue e di conseguenza peggiorare la circolazione dei vasi sanguigni che, se non trattata, porta a infarto e ictus. Per quanto riguarda il dolce – conclude la nutrizionista – possiamo concederlo, purché solo la domenica". — [email protected] (Web Info)