Caso Orlandi, è morta Sabrina Minardi

(Adnkronos) – E' morta Sabrina Minardi, nota per essere stata legata sentimentalmente a Enrico De Pedis, uno dei boss della banda della Magliana. Con le sue dichiarazioni la Minardi rilanciò le indagini sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. Sabrina Minardi è ''morta serenamente come chi sa di aver detto la verità. Si è spenta dopo essere stata dal parrucchiere, si era fatta bionda e bella perché aspettava i suoi affetti più grandi… È morta nel sonno, Sabrina… e a me dispiace umanamente e professionalmente. Non uno, ma mille gli spunti che ha offerto alle indagini, ma chi avrebbe dovuto e potuto coglierli, non ha voluto farlo. Non ultima la Commissione d'inchiesta sul caso di Emanuela Orlandi'', scrive su Facebook Raffaella Notariale, giornalista che scrisse con Sabrina Minardi il libro 'La Supertestimone del Caso Orlandi' con la prefazione di Pietro Orlandi. ''Dopo Tizio, Caio, Sempronio, il palo della luce, due volte lo zerbino… Esattamente, che cosa aspettavate, Vossignori?'', aggiunge la giornalista nel post. — [email protected] (Web Info)