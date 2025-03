Cagliari, ancora sangue e violenza nel carcere di Uta: contusi poliziotti dopo le folli proteste di un detenuto

Ancora una volta la Casa circondariale di Uta, a Cagliari, è stata teatro di una giornata di violenza tanto assurda quando ingiustificata. “Un detenuto, già protagonista di eventi critici durante la detenzione e che pretendeva di avere un certo quantitativo di sigarette oltre a quelle che già aveva avuto, è andato in escandescenza ed ha scagliato un pezzo di intonaco della cella contro l’Agente di servizio”, spiega Luca Fais, segretario per la Sardegna del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria. “Non contento, ha pensato bene di scagliarsi contro altri poliziotti, intervenuti a supporto del collega per tentare di stemperare l’ira dell’uomo e fargli cambiare cella. Ma questi si opponeva con veemenza, brandendo un bastone ricavato dalla rottura del tavolo in legno: solo grazie alla professionalità del personale intervenuto che ha cercato di limitare i danni, si è riusciti a placare gli animi aggressivi del detenuto. Altri quattro poliziotti hanno dovuto fare ricorso alle cure mediche, riportando traumi e diverse escoriazioni nel viso”. Fais esprime solidarietà e vicinanza ai poliziotti e denuncia: “Questo ennesimo grave fatto si aggiunge ai tanti che già quotidianamente si vivono all’interno della Casa circondariale di Cagliari Uta, dove alta è la presenza di ancora tantissimi detenuti facinorosi e il sovraffollamento è costante. Auspichiamo un intervento forte e deciso del provveditore affinché provveda al trasferimento del detenuto facinoroso, lanciando un segnale chiaro e ristabilendo l’ordine e la sicurezza all’interno dell’istituto”.

“Ai colleghi di Uta interventi ed in particolare a quelli contusi va il nostro apprezzamento”, commenta Donato Capece, segretario generale del. “Il lavoro in carcere è un lavoro oscuro, perché quando viene arrestato un pericoloso latitante la vicenda finisce sulle pagine dei giornali, ma tutto quello che accade successivamente, negli anni a seguire, è oscuro e non subirà la stessa sorte, non comparirà sulle pagine dei giornali né in televisione, non farà notizia”, evidenzia ancora. “Per questo”, rimarca, “è fondamentale che le istituzioni raccolgano nuovamente il nostro appello: investite nella sicurezza per avere carceri più sicure. Questo vale per tutte le altre strutture detentive della Sardegna. Il Corpo di Polizia Penitenziaria, a Cagliari e in tutta la Regione, ha dimostrato, negli anni, non soltanto di costituire un grande baluardo nella difesa della società contro la criminalità, ma ha anche dimostrato di avere in sé tutti i numeri, le capacità, le risorse, gli strumenti per impegnarsi ancora di più nella lotta contro la criminalità, per impegnarsi non soltanto dentro il carcere, ma anche fuori dal carcere”, conclude Capece.