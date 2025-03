Cagliari – Alla Domus non si va oltre il pari. Viola per i sardi, Cornet per il Genoa

CAGLIARI – Un pareggio che consente di incrementare il bottino in classifica e allungare sulle dirette inseguitrici, in attesa delle partite in programma nel fine settimana. Alla Unipol Domus finisce 1 – 1 – in gol Viola per il Cagliari, Cornet per il Grifone – il match tra i rossoblù isolani e il Genoa. Il ritiro settimanale deciso dal patron Giulini induce il trainer Nicola a schierare il 4-2-3-1 con una compagine più propositiva: Caprile tra i pali, Zappa, Mina, Luperto e Obert a presidiare la retroguardia, Deiola e Makoumbou a fare da diga, Zortea, Viola e il rumeno Coman poco più avanti a supportare Piccoli. Tra i liguri riflettori puntati su Frendrup ed Ekuban. I padroni di casa iniziano con un piglio deciso e aggressivo. Atteggiamento giusto per vincere la partita. Al 9’ potrebbe arrivare subito il vantaggio, con Piccoli che va a segno ma in fuorigioco millimetrico. Una gioia che, comunque, arriva a stretto giro di posta. Al 15’ Coman su punizione scheggia il palo. È il preludio al gol, al minuto 18: Piccoli lavora un pallone sulla trequarti e serve Viola, controllo e conclusione in caduta con il sinistro che beffa Leali. Gli isolani devono fare a meno di Coman per una distorsione alla caviglia, al suo posto Augello. Al 38’ Zortea dalla destra, mette un pallone teso in mezzo, Piccoli anticipa Vasquez ma non trova la porta. Il secondo tempo si apre subito con la doccia gelata per i sardi. Al 47’ Ekuban ruba il tempo a Luperto e mette un pallone teso in area, Cornet taglia sul secondo palo e infila in rete. È il gol del pareggio. Il Cagliari prova a reagire nel finale, con Prati che, all’81’, conclude alto sulla traversa. All’89’ Gaetano di testa spedisce a lato. Il match scivola via senza altre emozioni e con qualche mugugno della Domus che si attendeva una vittoria per svoltare in campionato. Davide Nicola accetta il punto. “Il risultato di parità è giusto, sul loro gol ci siamo fatti trovare un po’ impreparati. Analizzeremo questo aspetto, vedremo se è un discorso di rientro nei secondi tempi o di cose che devono migliorare. Ma i ragazzi hanno fatto una partita tosta contro un avversario che ha qualità: abbiamo fatto bene la prima mezz’ora, spendendo tante energie”. Una ripresa sottotono? “In realtà siamo rientrati nella convinzione di tenere alto il baricentro. Avremmo dovuto fare qualcosa di più ma, dopo il gol subito, abbiamo cercato di non perdere ulteriormente gli equilibri per non compromettere la partita”. Patrick Vieira può sorridere: “Sono dispiaciuto per il primo tempo, non mi è piaciuto. Nella ripresa abbiamo fatto bene. Inizialmente abbiamo mancato di aggressività ed abbiam preso goal, ma la reazione è stata importante”.Luciano Pirroni

Cagliari (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert (33’ st Pavoletti); Deiola (33’ st Adopo), Makoumbou (16’ st Prati); Zortea, Viola (16’ st Gaetano), Coman (31’ pt Augello); Piccoli. Allenatore: Davide Nicola

Genoa (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy (1’ st Zanoli), De Winter, Vasquez, Martin; Frendrup, Badelj (7’ st Masini); Ekhator (21’ st Maturro), Miretti, Cornet (30’ st Malinovskyi); Ekuban (7’ st Pinamonti). Allenatore: Patrick Vieira

Arbitro: Fabbri della sezione di Ravenna

Marcatori: 18’ pt Viola. Nella ripresa, al 2’ Cornet