Cada Die Teatro, CAPITANI CORAGGIOSI, XXVIII edizione

Cada Die Teatro, CAPITANI CORAGGIOSI, XXVIII edizione, Il veliero di CAPITANI CORAGGIOSI 2025 giunge al penultimo approdo. Domani, domenica 9 marzo, un altro lungo pomeriggio attende i bambini e le bambine che, con le loro famiglie, godranno della stagione che il Cada Die Teatro gli dedica da ventotto anni, con la direzione artistica di Tatiana Floris e Silvestro Ziccardi. Al Teatro Comunale Si ‘e Boi di Selargius si parte, al solito, alle 16 con Seguendo Un Filo – Trecce e Intrecci, laboratorio di attività manuali, a cura dei Cemea, dedicato a piccole forme di intreccio e piccola tessitura. Poi, Dalla carta alla carta, di Giorgia Loi e Roberta Armas, un viaggio creativo nel riciclo: in questo laboratorio divertente ed educativo vecchi giornali verranno trasformati in fogli di carta unici e colorati, per imparare a riciclare la carta, a dare nuova vita a materiali di scarto e a stimolare la creatività. Insieme, gli appuntamenti fissi della rassegna: Giochiamo con trasporto, degli Amici della bicicletta, la possibilità per i più piccoli di cimentarsi con le bici a spinta, per imparare a mantenersi in equilibrio; La creatività in te, uno spazio creativo curato da Anna Vittoria Cortese: passando da albi illustrati a giochi musicali, a sfide con materiali più o meno improbabili, i più piccoli giocano a creare e a fare arte; il momento della Merenda a Teatro.

Chiuderà il pomeriggio, alle 17.30, IL RESPIRO DEL VENTO, fortunata produzione di Cada Die Teatro. Ispirato a una fiaba berbera, lo spettacolo è scritto da Mauro Mou e Silvestro Ziccardi, protagonisti anche in scena, con la regia e collaborazione alla drammaturgia di Alessandro Lay (musiche originali di Mauro Mou, Matteo Sanna, Silvestro Ziccardi; luci e suono di Matteo Sanna; contributo alla realizzazione delle canzoni di Andrea Serra; realizzazione delle scene: Matteo Sanna, Silvestro Ziccardi).

C’era una volta un villaggio vicino a un grande lago, così limpido che sulla sua superficie si potevano vedere galleggiare le nuvole, le foglie, le stelle e i sassi bianchi del fondo. Certe sere il cielo si rifletteva sull’acqua e colorava le case e i suoi abitanti d’azzurro e di blu. Ma un giorno smise di piovere e il lago si prosciugò. L’anziano del villaggio chiamò un ragazzo: “Guarda il cielo Alizar, il nostro lago ora è lassù, tu dovrai riportarlo quaggiù”. Alizar prima di partire andò dalla sua amata Mounia e sotto il Grande Albero si scambiarono una promessa d’amore.

Il respiro del vento è la storia del viaggio di Alizar che, cercando la pioggia per il suo popolo, pian piano perse se stesso, e di Mounia che lo ritrovò, seguendo il suo respiro.

CAPITANI CORAGGIOSI sta proponendo anche quest’anno diverse matinée per le scuole (infanzia, primarie e secondarie di I grado). Il respiro del vento andrà in scena giovedì 13 e venerdì 14 marzo, alle 10, al Teatro si ‘e Boi.



La stagione teatrale per ragazzi Capitani Coraggiosi è organizzata da Cada Die Teatro con il sostegno del MiC (Ministero della Cultura), della Regione Sardegna (Assessorato alla Cultura), del Comune di Selargius, della Città Metropolitana di Cagliari, del Comune di Cagliari.

La rassegna si avvale per la prima volta della partnership con l‘ARST con il progetto “Capitani coraggiosi. Prossima fermata: Teatro”, per rendere il teatro più accessibile e favorire la mobilità sostenibile

***

Info e prenotazioni: Teatro Si ‘e Boi – piazza Si ‘e Boi (ingresso Via Veneto) – Selargius

328 2553721 / 070 5688072 – [email protected]

La biglietteria apre la domenica alle 15.30. Prenotazione consigliata

Biglietti e abbonamenti: Ingresso: 8 euro (6 euro residenti)

www.cadadieteatro.com