Bosa (OR) – Cocaina al posto delle caramelle. Arrestato dai Carabinieri

20 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento: è il bilancio dell’ultima operazione portata a termine dai Carabinieri della Compagnia di Macomer.

Un 24enne di Bosa è stato arrestato dai Carabinieri della Nucleo Operativo e Radiomobile e dai colleghi di vari reparti della Compagnia Carabinieri di Macomer.

Tutto nasce da un servizio predisposto durante i festeggiamenti del carnevale. I Carabinieri si sono appostati nei pressi di un bar della cittadina della Planargia dove negli ultimi giorni era stato notato un insolito via vai di persone.

All’ennesimo movimento insolito, i Carabinieri hanno deciso di intervenire e, una volta, all’interno del bar hanno perquisito il gestore che, nella tasca del giubbotto, custodiva due scatolette in metallo per le caramelle. Al loro interno 45 dosi di cocaina pronte per lo spaccio.

La successiva ricerca ha consentito di ritrovare un bilancino di precisione e il materiale per il confezionamento dello stupefacente.

Per il 24enne è scattato l’arresto.

L’ennesima operazione dimostra l’efficacia del controllo svolto dall’Arma dei Carabinieri presente sul territorio che sono stati intensificati in occasione dei festeggiamenti del carnevale a Bosa. Fondamentale il supporto dell’Autorità Giudiziaria per le immediate azioni e provvedimenti di competenza.

Il procedimento penale nei confronti dell’indagato è tuttora pendente nella fase di indagini preliminari e la sua effettiva responsabilità sarà vagliata nel corso del successivo processo, ove non si escludono ulteriori sviluppi investigativi e probatori, anche in suo favore.

