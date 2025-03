Bologna – Piccoli illude, Orsolini la ribalta. Il Cagliari soccombe al Dall’Ara

BOLOGNA – Una sconfitta dura da digerire. Il Cagliari cade al Dall’Ara per 2 – 1 – vantaggio isolano con Luvumbo, rimonta felsinea targata dalla doppietta di Orsolini – e consente al Bologna una rimonta fondamentale in chiave europea. Davvero una disdetta per i sardi, che si complicano la vita nella corsa verso la salvezza, con la distanza sulla zona rossa che si assottiglia sempre di più, visto il pareggio dell’Empoli a Genova. Nicola prova ad invertire la rotta proponendo un 4-4-2 con Caprile tra i pali, Zappa, Mina, Luperto e Obert a presidiare la retroguardia, Zortea, Makoumbou, Adopo e Augello sulla mediana, Luvumbo ad affiancare Piccoli in attacco. Tra i rossoblù emiliani riflettori puntati su Orsolini e Castro. Il primo squillo è dei padroni di casa, al 16’, con un calcio di punizione dalla sinistra di Lykogiannis, che pesca Erlic sul secondo palo. Il colpo di testa del difensore finisce di poco a lato. Passano sei minuti e il Cagliari trova la via della rete: Augello inventa un traversone preciso per Piccoli che schiaccia di testa sorprendendo Skorupski. La reazione del Bologna si racchiude in una conclusione di Dominguez. Nel secondo tempo Italiano rivoluziona la squadra con l’ingresso contemporaneo di Odgaard, Ferguson e Cambiaghi. E i risultati dei cambi si vedono subito. Al minuto 47 Cambiaghi si getta su una palla vagante nell’area del Cagliari e anticipa Felici, che lo travolge. Nessun dubbio per Zufferli, che decreta il penalty. Orsolini è implacabile dagli undici metri e spiazza Caprile. Al 55’ corner a rientrare di Lykogiannis e deviazione ravvicinata involontaria di Zappa. Caprile ha un grandissimo riflesso ed evita l’autogol. Passano pochi secondi. Al 56’ Cambiaghi trova un traversone per Orsolini che puniche per la seconda volta la difesa isolana. Al 76’ gol annullato ai felsinei per fuorigioco di Lucumi. Inutile il forcing finale del Cagliari che non trova il pareggio, nonostante gli innesti di Coman, Viola e Marin. Davide Nicola fa un’analisi chiara: “Dobbiamo migliorare in determinazione nei momenti chiave. Alle volte siamo troppo puliti, troppo precisi quando invece contro squadre di livello si può andare in difficoltà e così è successo nel secondo tempo. Sul primo gol potevamo fare meglio, dovevamo essere più lucidi. Questo è il nostro step migliorativo. Se riusciamo a fare questo possiamo giocarci tutte le partite. Sul 2-1 abbiamo cercato di alzare il baricentro rischiando anche qualcosa in più. Detto questo, io ci credo perché questi ragazzi fanno delle partite in cui nessuno li mette mai con le spalle al muro. Dobbiamo avere più bava alla bocca”. Per Vincenzo Italiano una vittoria dal peso decisivo. “Credo che questa per noi sia una vittoria estremamente importante soprattutto perché arrivata ancora una volta in rimonta, grazie ai subentrati che hanno spaccato la partita”.Luciano Pirroni

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Erlic (22′ st Casale), Lucumi, Lykogiannis; Freuler, Pobega (1′ st Odgaard); Orsolini (42′ st Beukema), Fabbian (1′ st Ferguson), Dominguez (1′ st Cambiaghi); Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano

Cagliari (4-4-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert (1′ st Felici); Zortea (31′ st Palomino), Makoumbou (39′ st Viola), Adopo (22′ st Marin), Augello; Piccoli, Luvumbo (21′ st Coman). Allenatore: Davide Nicola

Arbitro: Zufferli di Udine

Marcatori: 22’ pt Piccoli. Nella ripresa, al 3’ e al 10’ Orsolini