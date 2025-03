Bergamo, uomo trovato morto in casa a Valbrembo: si indaga per omicidio

(Adnkronos) – Un uomo di 58 anni è stato trovato morto nel suo appartamento a Valbrembo, in provincia di Bergamo, con ferite alla testa. Sul posto, oltre ai carabinieri, ha effettuato un sopralluogo il pm della procura di Bergamo che coordina le indagini. A dare l'allarme è stato un vicino di casa e, a quanto si apprende, la morte sarebbe avvenuta nei giorni scorsi. Al momento sono al vaglio degli investigatori i sistemi di videosorveglianza della zona e ulteriori elementi utili per accertare le cause della morte arriveranno dall'autopsia che verrà disposta sul corpo della vittima. — [email protected] (Web Info)