Aumentano a dismisura le morti solitarie

. Si chiamava Maria, aveva 79 anni ed era un’operatrice socio-assistenziale originaria di Chioggia. da mesi non dava più sue notizie. il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali ad agosto. Il corpo senza vita della donna è stato trovato nella sua abitazione in piazza Gramsci, a Collesalvetti, in provincia di Livorno, dopo che per mesi non si avevano più sue notizie. Ad allertare le forze dell’ordine sarebbero stati i vicini di casa, insospettati dalla sua prolungata assenza. La “piaga” delle morti solitarie avanza indisturbata.

Le morti solitarie sono sempre più in aumento e sembra una prassi scoprire molti giorni e/o mesi dopo, la morte di un anziano e/o anziana nella propria abitazione. Le più delle volte ci si accorge dell’accaduto in seguito al cattivo odore proveniente dall’appartamento. La moderna società consente che nessuno si faccia scrupolo quantomeno di riflettere sul dato che anziani vivono da soli senza uno straccio di rapporto umano, senza qualcuno che possa avere cura e vicinanza e/o contatti e/o telefoni e/o una breve visita.

Persone di una certa età, malate e bisognose di tutto vivono sole con pensioni da fame. Le morti solitarie – ha concluso de lieto – aumentano a dismisura ed a tal riguardo tutti i comuni dovrebbero rafforzare la rete degli assistenti sociali con settori dedicati in particolare, a contattare quotidianamente tutte le persone di avanzata età che vivono sole. Servirebbe a scongiurare tante tragedie!!! È necessario che tutti i dirigenti dei vari comuni si adoperino con tutti i mezzi per debellare la “strage” delle morti solitarie che continua a farla sempre più da “padrona”. Un giorno lor signori dovranno dar conto della loro latitanza e del loro mancato intervento finalizzato a contrastare lo sciame delle morti solitarie. Roma 3 febbraio 2025.