Antonio de Lieto: “Il Governo pensi agli italiani”

“ll Parlamento europeo ha approvato con 419 voti favorevoli, 204 contrari e 46 astensioni la risoluzione del piano di riarmo europeo da 800 miliardi, sostenuto da Ursula Von der Leyen per rafforzare le capacità militari degli Stati membri. Nel centrodestra, la lega di Matteo Salvini ha votato contro, distanziandosi da fratelli d’Italia e forza Italia. A tal riguardo Antonio de Lieto segretario nazionale della Federazione “Sicurezza & Difesa” ha dichiarato: Mentre lor signori pensano al piano del riarmo europeo da 800 miliardi, sostenuto da Ursula Von der Leyen per rafforzare le capacità militari degli Stati membri, si ingrossano le file del “popolo degli invisibili”, una massa di uomini, donne – ha continuato de Lieto – sono precipitati nell’indigenza più assoluta, troppe volte, senza alcun reddito, senza casa, costretti ai margini della società ed a vivere d’espedienti. l’Italia è un paese che da sempre pratica il “buonismo” verso tutti, ma troppe – volte ha rimarcato de Lieto – è distratta ed arida, nei confronti dei propri figli. è indispensabile che sia varato un piano straordinario di contrasto, alla povertà estrema, capace di garantire assistenza sanitaria, alloggio e vitto. l’Italia è un paese civile e tende una mano e da aiuto a tanti, anche clandestini, che raggiungono il nostro paese, peccato che poi non affronta i drammi e le miserie di quegli italiani che vivono in situazioni di estremo bisogno. strano paese il nostro. è indispensabile – ha concluso de Lieto – che il governo prenda atto della realtà ed affronti con immediatezza e determinazione, il dramma di quegli italiani che vivono di “niente” e di cui, talvolta se ne ignora persino l’esistenza.