Antonelli, esordio da favola in Formula 1: rimonta e quarto posto per l’italiano

(Adnkronos) – Favola Kimi Antonelli. Alla prima gara in Formula 1 il pilota italiano, da quest'anno compagno di squadra di George Russell in Mercedes, è riuscito a chiudere con uno splendido quarto posto il Gp d'Australia, il primo della nuova stagione, dopo essere partito dalla 16esima posizione. La rimonta di Antonelli, favorito anche dalle condizioni della pista e dai tanti incidenti che hanno caratterizzato la gara, che hanno permesso così al gruppo di ricompattarsi dietro safety car, fa presagire un'annata da protagonista per l'italiano e per la Mercedes, finalmente tornata competitiva dopo i passaggi a vuoto degli ultimi anni. Se il terzo posto di George Russell non fa molta notizia, il quarto, in rimonta, di Antonelli mette in luce il talento di un pilota di appena 18 anni, ma che si è già distinto nelle classi minori e sembra avere la maturità giusta per essere competitivo in Formula 1. Il suo piazzamento ha un valore in più se si guarda alle prestazioni degli altri cinque rookie, ovvero debuttanti, in griglia, di cui quattro non sono riusciti a terminare la gara. Al termine del Gran Premio Antonelli era momentaneamente scivolato al quinto posto, dietro la Williams di Alex Albon, a causa di una penalizzazione di cinque secondi, poi revocata. "Sono molto contento. È un risultato che non mi sarei aspettato", sono state le sue parole a caldo, "oggi con la pioggia poteva succedere di tutto, per questo sono contento di come è andata la gara. Il team mi ha guidato in maniera straordinaria in tutte le condizioni, abbiamo gestito tutto al meglio".