Antonella Clerici, il tatuaggio con la figlia Maelle: “Promessa mantenuta”

(Adnkronos) –Antonella Clerici ha fatto il suo primo tatuaggio. La conduttrice tv ha deciso di mantenere la promessa fatta alla figlia Maelle, ossia quella di tatuarsi insieme. E ora mamma e figlia condividono la stessa frase tatuata sul braccio: "La cultura è libertà". "Promessa mantenuta", scrive Antonella Clerici a corredo del video che immortala tutto il procedimento: dalla scelta del font all'immagine della frase incisa sulla pelle. "Io e Maelle ci siamo tatuate quello che è un po’ il mio mantra e che le ripeto fin da quando è piccola: la cultura è libertà!", ha spiegato la conduttrice televisiva di 'È sempre Mezzogiorno', che a 61 anni ha deciso di fare un passo importante insieme alla figlia. "Antonella Maelle è molto fortunata ad avere una mamma come te", ha commentato un utente sotto il video condiviso dalla Clerici sul suo profilo Instagram. Il messaggio del tatuaggio è arrivato forte e chiaro: "Un tatuaggio con questa frase diventa un simbolo permanente dell'importanza dell'educazione nel liberare la mente da pregiudizi, ignoranza e condizionamenti", ha commentato qualcun altro.Mamma Antonella e la figlia Maelle hanno un legame molto forte. Proprio lo scorso 21 febbraio Antonella Clerici ha dedicato un post alla figlia Maelle che ha compiuto 16 anni: "Oggi sei una giovane donna. Sono fiera di quello che sei diventata. Oggi sei una giovane donna. Sono fiera di quello che sei diventata. Tosta, ostinata, sicura e fragile, dura e morbida come la panna. Le contraddizioni della tua eta’. Mamma ci sarà sempre, io e te siamo un unicum inscindibile. Come dice la nostra canzone dancing queen… balla da regina e goditi la vita!" — [email protected] (Web Info)