Ancora meteo estremo sull’Italia con nubifragi, poi migliora: le previsioni

(Adnkronos) – Piogge incessanti, frane, alluvioni, piene. E' un quadro meteo da allerta rossa quello delineato oggi, sabato 15 marzo, dagli esperti. Un quadro estremo che arriva dopo la pesante situazione in particolare in Emilia Romagna e Toscana, flagellate dal maltempo. Nelle prossime ore attesi quindi ancora nubifragi e venti forti, quindi un miglioramento in vista al termine della settimana. Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma una fase di severo maltempo ancora per tutto il sabato poi, finalmente, il tempo migliorerà domenica. Nelle prossime ore avremo altri nubifragi con l’ultima forte perturbazione di una serie che ha causato, da domenica scorsa, allagamenti su parte dell’Italia centro settentrionale. Nel dettaglio, i settori più colpiti saranno quelli settentrionali di Piemonte e Lombardia, poi il Friuli Venezia Giulia, la Liguria di Levante e la Toscana settentrionale ed orientale; pioverà anche sul resto del Centro-Nord e in Campania ma con minore intensità. La neve cadrà abbondante oltre i 1400 metri con quota in calo fino ai 1000 metri su tutte le Alpi, il pericolo valanghe sarà forte su alcuni settori, specie ad est. Attenzione poi ai venti: è prevista una burrasca di Libeccio sulla Sardegna poi di Maestrale dalla tarda mattinata; i venti soffieranno forti meridionali sui settori tirrenici, in Puglia e Basilicata, dalla sera anche sulla Liguria con conseguenti mari molto mossi o agitati. Si tratta, dunque, di un sabato altrettanto nero da punto di vista meteo come lo è stato il venerdì, colpito da piogge molto intense (anche più di 50 mm in un’ora) su un terreno reso saturo dalle piogge precedenti e quindi non più capace di assorbire l’acqua. Al momento, la situazione è critica in quanto tutte le piogge, cadute in questa eccezionale settimana di marzo, riattivano corpi franosi, causano un esteso ruscellamento superficiale che alimenta altre piene ed esondazioni: prudenza massima! Domenica, comunque, il cielo dovrebbe concedere una grazia con tempo più asciutto e stabile: attenzione però, il rischio frane ed alluvioni rimarrà altissimo anche se tornerà il sole. Dobbiamo ricordarci che una cosa è il meteo, un’altra sono gli effetti al suolo. Prestiamo dunque la massima attenzione nelle prossime 24-48 ore: ecco alcuni consigli della Protezione Civile per le alluvioni, presenti nel prezioso sito iononrischio.protezionecivile.it. Evita sottopassi, argini e ponti: sostare o transitare in questi luoghi può essere molto pericoloso; fai attenzione a dove cammini: potrebbero esserci voragini, buche o tombini aperti. Non scendere in cantine o garage per mettere al sicuro i beni o l’auto: rischi la vita; sali ai piani superiori, ma non con l’ascensore: si può bloccare; aiuta gli anziani e le persone con disabilità che si trovano nell’edificio; chiudi il gas e disattiva l’impianto elettrico; evita di utilizzare l’automobile: anche pochi centimetri d’acqua potrebbero farti perdere il controllo del veicolo o causarne lo spegnimento: rischi di rimanere intrappolato. Non ci resta che aspettare che il maltempo finisca, anche se con i cambiamenti climatici questi eventi estremi, purtroppo, saranno sempre più frequenti. Sabato 15. Al Nord: nuova fase di maltempo. Al Centro: ancora piogge e rovesci specie in Toscana. Al Sud: sole e caldo estivo. Domenica 16. Al Nord: miglioramento, rovesci isolati soprattutto sui rilievi. Centro: variabile con rovesci isolati. Al Sud: sole e caldo estivo. Lunedì 17. Al Nord: dal pomeriggio peggiora al Nordest. Al Centro: rovesci sparsi specie sul versante adriatico e sugli Appennini. Al Sud: rovesci specie sul versante adriatico e sugli Appennini. Tendenza: ingresso di aria fredda dai Balcani, da martedì più sole ma con temperature minime frizzanti. — [email protected] (Web Info)