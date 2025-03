Anche la Sardegna si mobilita per l’Europa: il 15 marzo in Piazza del Carmine

Anche la Sardegna si mobilita per l’Europa: il 15 marzo alle 15 a Cagliari in piazza del Carmine, i cittadini sardi manifesteranno con una bandiera dell’Europa per fare sentire la loro voce con

lo slogan “una piazza per l’Europa” .

La Sardegna risponderà all’appello lanciato a livello nazionale per una mobilitazione a favore degli

Stati Uniti d’Europa, per un’Europa più democratica e più vicina ai cittadini. In un contesto

geopolitico segnato da tensioni internazionali, dalla crescente avanzata dei nazionalismi, i cittadini

sardi scenderanno in piazza per ribadire l’importanza dell’Unione Europea come spazio di pace,

libertà e cooperazione.

L’iniziativa, che si svolgerà contemporaneamente in diverse città italiane, vuole essere un momento

di partecipazione attiva per riaffermare i valori europei e contrastare la frammentazione politica che

rischia di indebolire il progetto comunitario. Nell’isola, le manifestazioni in programma saranno

un’occasione per sottolineare il ruolo della Sardegna all’interno dell’Europa e il contributo che essa

può offrire in termini di cultura, economia e innovazione.

Un evento simbolico per il futuro dell’Europa

L’unità europea è sotto attacco ma i cittadini vogliono credere nel progetto unitario atto a garantire

la pace, è la sfida del nostro tempo – ed è per questo che il 15 marzo scenderemo in piazza, per

dimostrare che il sogno europeo non è solo un progetto istituzionale, ma una realtà che riguarda tutti

noi.

Non sarà una semplice manifestazione, ma un evento dal forte valore simbolico: nessuno slogan

divisivo, solo il blu dell’Europa come segno di appartenenza e impegno verso un’Unione più solida

e inclusiva. L’obiettivo è quello di lanciare un messaggio chiaro: “Gli europei vogliono un’Europa

unita nella diversità.”

Un impegno collettivo per un’Europa più forte e vicina ai cittadini, come sognata nel manifesto di

Ventotene con il progetto della Federazione Europea.

Le manifestazioni si inseriscono in un percorso più ampio di sensibilizzazione sulla necessità di

rafforzare il progetto europeo, rendendolo più democratico, equo e capace di rispondere alle sfide

globali. Sarà un’occasione per coinvolgere giovani, associazioni, amministratori locali e cittadini

comuni in un dibattito costruttivo sul futuro dell’Unione.

L’invito è rivolto a tutti coloro che credono nell’Europa unita, come spazio di diritti, opportunità e

progresso.

