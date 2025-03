Ambiente, libri, sport e coriandoli: un nuovo fine settimana in Marmilla

Appuntamenti a Villa Sant’Antonio, Usellus, Nureci e Pompu.

PASSEG..GIARE Domenica 16 marzo terza tappa di Passeg..Giare in compagnia soprattutto dei tesori archeologici. L’iniziativa itinerante e innovativa del Consorzio Turistico Due Giare per far scoprire il territorio agli appassionati delle camminate si fermerà questa volta a Villa Sant’Antonio con un percorso di poco meno di undici chilometri. Un itinerario adatto a camminatori abituali, con un dislivello di 140 metri: centro storico, menhir di Monti Curru Tundu e Cabarassa e necropoli di Jenna Salixi. Al termine degustazioni di prodotti locali.

USELLUS Sabato 15 marzo alle 17 presso la corte rustica della biblioteca comunale la presentazione del libro “Usellus” scritto da Gianni Paba, profondo conoscitore del paese. Il testo rappresenta un lavoro su Usellus e il suo patrimonio storico, naturalistico e culturale.

NURECI Domenica 16 marzo il terzo trofeo di bici “Funtana Susu”, proposto da Comune, Pro loco e società “4 Mori Bike” con il sostegno dell’Associazione DonatoriNati Polizia di Stato. Alle 8 ritrovo presso il municipio, alle 9 benedizione della gara da parte di don Manolo, alle 10 la partenza, alle 13 le premiazioni.

POMPU Domenica 16 marzo è ancora tempo di Carnevale con una festa alle 16 al centro sociale con la Pro loco e il Comune: spettacolo di magia, pentolaccia e frittelle per tutti.