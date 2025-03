Amadeus e Fedez giudici al serale di ‘Amici’, impazzano i rumors

(Adnkronos) – Dopo la presenza di Fedez ieri pomeriggio in veste di giudice nella puntata domenicale di 'Amici', impazzano i rumors su un possibile ingaggio del rapper, tornato prepotentemente sulla scena musicale con la partecipazione a Sanremo, come giudice della fase serale del programma di Maria De Filippi. Il nome di Fedez si aggiunge così alle indiscrezioni sempre più insistenti sulla possibile presenza come giudice del serale di Amadeus, anche lui comparso nelle scorse settimane come giudice di una puntata pomeridiana della domenica. A conferma degli ottimi rapporti di Amadeus con Maria De Filippi c'è anche la partecipazione del conduttore, insieme con la moglie Giovanna Civitillo, ad una puntata di 'C'è Posta Per Te'. Per ora, nessuna notizia sul Serale di 'Amici' è stata ufficializzata dalla Fascino, la società di produzione della De Filippi, né da Mediaset. Ma nessuna indiscrezione è stata nemmeno smentita. — [email protected] (Web Info)