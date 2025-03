Altri Animali, il film che sta muovendo le coscienze

Rientra in Sardegna, a Oristano e Quartu, il film “Altri Animali”, il documentario dedicato alla professione veterinaria e alla diffusione di una sensibilità nuova e più equa nei confronti di tutto il mondo animale diverso dagli umani, con particolare riferimento a quelle specie che vivono con il genere umano e svolgono spesso un ruolo sociale di grande rilievo. Per questo si parla sempre più insistentemente del bisogno di rieducare il nostro comportamento e riequilibrare le nostre sensibilità verso il diritto degli “Altri Animali” a godere di una “cittadinanza animale” che li preservi nei bisogni e ne tuteli la sanità fino al diritto a una vita adeguata alle esigenze di specie.

Il film-documentario, secondo l’ormai nota scuola del regista Guido Votano, ci fa immergere nel quotidiano di una clinica veterinaria. Ciascuno di noi diventa ospite invisibile di un qualsiasi luogo di emergenza sanitaria, nel quale le fragilità e le emozioni di chi ha bisogno e soffre si leggono negli sguardi di chi affida alla professionalità e umanità di chi cura il proprio presente e la propria vita.

L’obiettivo segue discreto il lavoro di tutti i giorni, e capisci che gli occhi di quell’animale ferito esprimono le stesse paure e speranze, emozioni e angosce di chiunque di noi: siamo tutti animali.

Il film, girato interamente nella Clinica Due Mari di Oristano, segue il lavoro dell’equipe guidata da Monica Pais e Paolo Briguglio, da anni impegnati a difesa, in particolare, degli animali più deboli, di nessuno, dei “rottami”, come li chiama Monica Pais. Scorrono le immagini e tutto diventa chiaro: la missione di chi ha studiato per curare e fare ricerca medica, di chi si impegna per aiutare gli “altri animali” anche dall’essere difesi dalle storture di un genere umano violento, abusante, irrispettoso nei confronti delle altre specie e della natura.

Un tour in tante sale sold out in tutta Italia decreta non solo il successo del film, di grande rilievo artistico, ma anche il bisogno, che in tanti sollevano, di una maggiore attenzione verso il mondo animale, di un impegno per costruire una sensibilità al rispetto che la cronaca di chi vive la realtà animale di primo intervento denuncia da anni.

In quest’ottica, il film e il lavoro della rete di professionisti che hanno aderito a un codice comportamentale più attento alla prospettiva animale della vita sul nostro pianeta e nella convivenza con il genere umano segnano un passo avanti in quella che dovrebbe essere una mobilitazione di coscienze nei confronti di ogni genere vivente e del mondo in cui viviamo. Invita all’umiltà e a riconoscere come una presunta supremazia umana stia danneggiando il mondo e minando la vita e la dignità di tutti e tutte.

Il film è supportato dalla Film Commission della Regione Sardegna, è in distribuzione nelle sale che ne fanno richiesta e costituisce un valido supporto didattico per quelle scuole o comunità che vogliano avviare dei percorsi laboratoriali e informativi in favore dell’educazione alle diversità di specie e alla cittadinanza animale.

L’Associazione Effetto Palla è impegnata da anni in questo tipo di attività ed è già presente in tante scuole. Per quanti intendono prenotare un laboratorio e degli incontri, l’invito è contattare la segreteria all’indirizzo mail [email protected]. Il film è un richiamo al rispetto, un invito alla conoscenza e all’attenzione verso gli altri, qualunque specie siano.

Prossime proiezioni:

– Oristano, 18 marzo Cinema Ariston ore 17:30 – 19 marzo cinema Ariston ore 19:30

– Quartu, 26 marzo1 ore 17:30 Sala dell’Affresco – Ex Convento dei Cappuccini – via Brigata Sassari 4 – Quartu Sant’Elena

Dopo ciascuna proiezione Paolo Briguglio e Monica Pais dialogheranno con il pubblico