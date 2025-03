Alghero: Porte aperte in Nefrologia

Sassari, 11 marzo 2025 – La Asl di Sassari scende in campo in occasione della Giornata mondiale del Rene, in programma il prossimo giovedì 13 marzo 2025. Anche quest’anno impegnati in prima linea saranno gli operatori della Sc di Nefrologia e dialisi dell’ospedale di Alghero.

La giornata, organizzata in Italia dalla Fondazione italiana del rene Onlus (Fir) in collaborazione con la Società italiana di nefrologia (Sin), vede la Asl sassarese aderire al progetto “Porte Aperte in Nefrologia”.

Negli ambulatori al II piano della palazzina della Dialisi dell’ospedale catalano, gli operatori saranno impegnati in attività di informazione, ed effettueranno gratuitamente il controllo della pressione arteriosa e l’esame per il controllo dell’eventuale presenza di proteine o sangue su un campione di urine raccolte al momento. Quindi si procederà alla compilazione di un questionario per identificare eventuali fattori di rischio per malattie renali e familiarità.

Ai pazienti positivi allo screening verranno programmati successivi controlli nefrologici.

L’appuntamento, che si pone come obiettivo quello di informare i cittadini sull’importanza della prevenzione delle malattie renali, è in programma giovedì 13 marzo 2025 a partire dalle ore 10.00 sino alle 17.00 presso la Nefrologia dell’Ospedale Civile di Alghero, sita al II piano della palazzina Dialisi.

Alcuni numeri

La Malattia renale cronica (MRC) colpisce oggi 850 milioni di persone nel mondo ed entro il 2040 rappresenterà la quinta causa di morte al mondo. Nel nostro Paese, più di 4 milioni di persone sono affetti da MRC, si stima una prevalenza di circa l’8% che aumenta progressivamente all’aumentare dell’età, raggiungendo il 17% nella popolazione over 70. Di questi pazienti, circa 100.000 hanno raggiunto un livello di gravità tale da richiedere terapie salvavita. Inoltre, 45.000 sono sottoposti a dialisi, mentre 28.000 hanno subito un trapianto di rene.

Nella Asl di Sassari sono 200 le persone che si recano per tre volte la settima a fare la dialisi, nei centri di Alghero, Bono, Ozieri, Porto Torres, Sassari e Thiesi, per un totale di 31.200 dialisi erogate nei dodici mesi dell’anno.

Per saperne di più

https://www.fondazioneitalianadelrene.org/world-kidney-day-13-marzo-2025/