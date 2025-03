Al via le iscrizioni all’8° Rally Internazionale Storico Costa Smeralda

Dall’11 marzo iscrizioni aperte anche al Martini Rally Vintage.

Porto Cervo (OT), 11 marzo 2025 – Con l’apertura delle iscrizioni programmata da martedì 11 marzo sta per entrare nella fase decisiva l’ottava edizione del Rally Internazionale Storico Costa Smeralda che si svolgerà a Porto Cervo da giovedì 10 a sabato 12 aprile. Organizzata dall’Automobile Club Sassari, la manifestazione avrà anche quest’anno l’abbinamento delle due singole gare – rally auto storiche e rally di regolarità – al Martini Rally Vintage, l’apprezzato raduno esclusivo dedicato alle vetture da competizione in livrea “Martini Racing”.

Secondo degli otto appuntamenti del Tricolore Rally Storici, il Costa Smeralda 2025 consolida una volta di più il legame col passato quando la gara si svolgeva nel mese di aprile, periodo dell’anno che sempre più viene apprezzato dai concorrenti sia del rally storico sia del rally di regolarità, con la formula a media 50 e 60, anch’esso forte della massima titolazione nazionale.

Il termine ultimo per il perfezionamento delle iscrizioni è stato fissato per lunedì 7 aprile, all’inizio dell’intensa settimana il cui programma prevede, poi, la distribuzione del Road Book da mercoledì 9 nella sede del Cervo Conference Center a Porto Cervo con orario dalle 9.30 alle 13 e dalle 14 alle 18.30 dando anche il via alle ricognizioni autorizzate, operazioni che si ripeteranno anche l’indomani, giovedì 10 aprile. Nella giornata in questione avranno inizio anche le verifiche sportive, sempre al Cervo Conference Center con orario dalle 17.30 alle 20 seguite mezz’ora più tardi dalle tecniche al vicino Molo Vecchio. La seconda fase delle operazioni preliminari si terrà dalle 7.30 alle 11 di venerdì 11 aprile; alle 12.30 la partenza del primo equipaggio che muoverà dal Molo Vecchio per andare ad affrontare la prima delle sei prove speciali previste nella prima tappa che quest’anno propone un percorso totalmente rinnovato e con uno sviluppo a sud-ovest rispetto ad Olbia, dove saranno dislocati parco assistenze e riordini; il secondo sarà come lo scorso anno con una durata flessibile a partire da un minimo di 20 minuti fino a un massimo di 180, con a seguire il rientro al parco chiuso a Porto Cervo a chiudere la prima giornata di gara.

Sabato 12 il rally ripartirà di buon’ora, alle 7.30, per la seconda frazione di gara con altre sei prove speciali nella zona della Gallura, tratti già utilizzati nelle passate edizioni; parco assistenza a Tempio Pausania e riordino ad Aglientu prima del gran finale, a partire dalle 16, con l’ultimo controllo orario al Molo Vecchio e la successiva cerimonia delle premiazioni con i podi assoluti che si ripeteranno, dato che oltre a quello del rally vi saranno anche per il Trofeo A112 Abarth, per le Auto Classiche del periodo 1993 – 2000, come anche per le due categorie del rally di regolarità “media 50” e “media 60”.

In chiusura, il sentito ringraziamento del presidente di ACI Sassari, Giulio Pes di San Vittorio, rivolto a: Regione Autonoma della Sardegna, ai comuni di Arzachena, Olbia e tutti gli altri interessati dal percorso del rally, Consorzio Costa Smeralda e Smeralda Holding, Martini, Sparco, Pirelli, DR Automobiles, Cantine Surrau, Testoni Bunker Point e Sardares per la rinnovata collaborazione e il prezioso supporto fornito alla manifestazione.

Notizie e documenti di gara al sito web www.rallycostasmeraldastorico.i