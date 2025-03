Agnelli torna alla Juventus? La smentita della Exor: “Nessun riassetto in società”

(Adnkronos) –Nessun ritorno di Andrea Agnelli alla Juventus. A smentire le voci delle ultime ore ci ha pensato direttamente la Exor, la holding della famiglia Agnelli che ha volute spegnere ogni indiscrezione “di riassetto perché prive di riscontro fattuale”. La netta presa di posizione arriva dopo giorni in cui si sono rincorse le notizie di un possibile terremoto societario che avrebbe incluso il ritorno nell'organigramma bianconero di Agnelli, dimessosi nel 2022 da presidente dopo lo scoppio dell'indagine Prisma , inchiesta che aveva portato a una pesante penalizzazione in classifica e all'esclusione della Juventus dalle coppe europee per una stagione. Nelle ultime ore diverse indiscrezioni, circolate su media e social network, parlavano di un imminente ritorno, dopo mesi di trattativa, di Andrea Agnelli alla Juventus. L'ex presidente avrebbe portato con sé Jurgen Klopp, ex allenatore del Liverpool oggi Head of Global Soccer della Red Bull, che sarebbe quindi diventato il nuovo tecnico bianconero sostituendo Thiago Motta, al centro delle critiche dopo la pesante sconfitta 0-4 rimediata dall'Atalanta nell'ultimo turno di campionato. Il piano di Agnelli, secondo le ultime voci, sarebbe stato quello di comprare la quota di maggioranza del club bianconero sostenuto da un fondo di investimento, probabilmente proprio la Red Bull, e diventarne così nuovamente proprietario e presidente. Una prospettiva che aveva acceso i tifosi sui social, che avrebbero visto di buon occhio un ritorno di Agnelli, specialmente nel complicato periodo che sta vivendo la Juventus. La smentita della Exor, azionista principale con il 65% delle quote e il 78% del diritto di voto, appare però definitiva. — [email protected] (Web Info)