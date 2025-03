Aereo in fiamme, passeggeri sull’ala: il video da Denver

(Adnkronos) – Un aereo della American Airlines con 178 persone a bordo ha preso fuoco in pista dopo un atterraggio d'emergenza al Denver International Airport. Molti passeggeri sono stati costretti ad uscire dall'apparecchio camminando su un'ala prima di utilizzare gli scivoli d'emergenza. Alla fine dell'operazione, 12 persone sono finite in ospedale con lievi ferite. Il Boeing 737-800 era decollato da Colorado Springs ed era diretto al Dallas Fort Worth International Airport, in Texas. Secondo le news diffuse dalla Cbs ha dovuto compiere l'atterraggio d'emergenza per problemi ad un motore, che ha preso fuoco quando l'aereo stava completando le manovre a terra. —internazionale/ [email protected] (Web Info)