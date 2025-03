Addizionale comunale aeroporti, Truzzu (Fdi) all’assessore Cuccureddu: “Bene sei mesi, ma serve più coraggio: abbatterla per tutto l’anno”

Cagliari, 17 marzo 2025 – “Finalmente anche l’assessore Cuccureddu ha accolto con interesse e attenzione la nostra proposta di abbattimento dell’addizionale comunale sul diritto d’imbarco dei passeggeri. È un inizio, ma servirebbe più coraggio affinché l’abbattimento venga considerato per tutto l’anno, non solamente per l’inverno “. Così Paolo Truzzu, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, commenta le dichiarazioni dell’assessore regionale del Turismo, Franco Cuccureddu, e ricorda la proposta di legge nazionale, presentata a luglio dall’interno gruppo consiliare, per disapplicare la tassa nei tre aeroporti sardi, l’emendamento per il finanziamento della cancellazione della tassa in occasione della variazione di bilancio 2024, che verrà riproposto anche per la prossima Finanziaria. Nonché, annuncia l’iniziativa di Fratelli d’Italia che presenterà una mozione di sostegno in alcuni Comuni dell’Isola.



“Per quanto riguarda le risorse – aggiunge Truzzu – nel valutare la sostenibilità economica bisogna considerare che non si tratterebbe di una spesa, bensì di un concreto investimento: con l’aumento delle rotte e delle frequenze, e quindi dei passeggeri, sarebbe l’incremento dell’Iva prodotta e incassata in Sardegna a coprire ampiamente il costo dell’abolizione a carico della Regione”.