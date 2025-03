A marzo e aprile 100 cene per Emergency

A marzo e aprile a Cagliari si svolgerà l’undicesima edizione diche mette insieme la passione per la buona cucina con la solidarietà e il diritto alla cura, attraverso cene, pranzi, colazioni o aperitivi organizzati da ristoratori, chef, volontarie e volontari o cittadini,

Nei locali aderenti di Cagliari e in tanti altri centri del Paese, i gruppi di volontariato di EMERGENCY organizzeranno appuntamenti all’insegna del cibo e dei diritti umani, che saranno anche l‘occasione per conoscere da vicino il lavoro e la storia dell’Associazione, come i suoi progetti nel mondo. Tra le novità di quest’anno, saranno benvenuti anche i ristoratori che volessero aderire all’evento diffuso per la prima volta. Per entrare nel network di ristoranti solidali delle 100 Cene, gli esercenti, proprietari o gestori di ristoranti, trattorie, bar o bistrot possono chiedere informazioni e proporre il loro locale per ospitare uno degli appuntamenti scrivendo una mail all’indirizzo [email protected] . Allo stesso indirizzo mail si potranno rivolgere anche tutti coloro che volessero segnalare un locale di fiducia disponibile a ospitare un pranzo, una cena, o un aperitivo per EMERGENCY.

Ristoranti, trattorie, bar e bistrot possono aderire all’iniziativa scegliendo tra due modalità: si può devolvere all’Associazione una parte dell’incasso dell’appuntamento, oppure proporre uno specifico piatto, menù o drink per un determinato periodo di tempo destinando il ricavato a sostegno dell’Ong.

I fondi ricevuti grazie all’edizione XI di 100 Cene saranno destinati a supportare i progetti di EMERGENCY in Sudan, Sierra Leone, Uganda, Iraq e Afghanistan che, nelle loro mense, offrono più di 130mila pasti al mese ai loro pazienti. Il concetto di ‘cura’ per EMERGENCY, infatti, va inteso a tutto tondo: dall’assistenza medico-sanitaria alla corretta alimentazione, passando per i pasti garantiti gratuitamente – sia ai pazienti che ai familiari che li accompagnano – all’interno degli ospedali di EMERGENCY. Un gesto affatto scontato nei Paesi in cui EMERGENCY lavora, ma necessario perché una sana e adeguata alimentazione è parte essenziale del percorso di guarigione.

A Cagliari il 26 marzo 2025 alle h 20.00, presso il ristorante La Griglia d’Oro in Viale Marconi 10D, si svolgerà la prima delle 100 Cene per EMERGENCY.